Eczacıbaşı Madridli PharmaMar firması ile anlaşma imzaladı

Eczacıbaşı, Madrid merkezli PharmaMar firması ile lisans anlaşması imzaladı. Eczacıbaşı açıklamasına göre, Madrid merkezli PharmaMar ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk olarak bazı kan kanseri türleri ile mücadele için geliştirilen plitidepsin, Türkiye'deki hastaların kullanımına sunulacak.

Eczacıbaşı Holding'in merkezi Kanyon Ofis'te gerçekleşen imza törenine, PharmaMar Yönetim Kurulu Başkanı Jose Maria Fernandez Sousa, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah ve Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, sağlık alanında inovasyon ve katma değer yaratan yeni iş birliklerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "PharmaMar'ın bu anlamda çok doğru bir ortak olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

PharmaMar Yönetim Kurulu Başkanı Jose Maria Fernandez Sousa da kendilerini yenilikçi onkoloji tedavilerinin gelişimine adadıklarını kaydederek, "Türkiye'nin en köklü ve önde gelen ilaç şirketlerinden biri ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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