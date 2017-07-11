Dünyanın en zengin işadamlarından Warren Buffett, CEO ve Başkanı olarak çalıştığı Berkshire Hathaway hisselerinin 3.17 milyar dolarlık kısmını hayır işi yapan beş ayrı derneğe bağışladı.

Bağış alan dernekler arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu ve yoksullukla mücadelenin yanı sıra sağlık, eğitim ve teknolojiye ulaşamayan insanlar için çalışan Bill & Melinda Gates Foundation 2.42 milyar dolarlık payla ilk sırada yer alıyor.

86 yaşındaki Warren Buffett böylelikle 2006 yılından bu yana toplamda 27.54 milyar dolarlık bağışta bulunmuş oldu. Söz konusu bağışlardan en büyük payı alan ise 21.9 milyar dolarla yine yakın arkadaşı olan Bill Gates'in derneği. Bill & Melinda Gates Foundation gelirleri 50 milyar doları buluyor.

Bill Gates (solda) ve Warren Buffett (sağda)

HALA DÜNYANIN EN ZENGİN 4. İNSANI

Warren Buffett'ın, 1965 yılından bu yana başında Omaha-Nebraska merkezli holdingdeki hisse oranı bu bağışla yüzde 17'ye düştü. Buffett şu ana dek hisselerinin yüzde 40'tan fazlasını bağışladı.

Amerikalı milyarder bu bağışlarına rağmen, 76.3 milyar dolarlık servetiyle hâlen Forbes dergisinin listesinde dünyanın en zengin 4. insanı olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en zengin ilk 3 insanı ise 89.4 milyar dolarla Bill Gates, 84.8 milyar dolarla Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve 81.8 milyar dolarla Zara markasını da bünyesinde bulunduran Inditex'in sahibi Amancio Ortega.

BAĞIŞ HAREKETİ SÜRECEK

Warren Buffett, 2010 yılında başlattığı "The Giving Pledge" isimli hareketle servetinin büyük bölümünü hayır kuruluşlarına bağışlama kararı almış ve diğer milyarderleri de kampanyaya katılmaya davet etmişti. Şu ana kadar 21 ülke arasından 170 kişi Buffett'ın hareketine katıldı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de hayattayken şirket hisselerinin yüzde 99'unu bağışlama kararı almış ve yeni doğan bebekleri Max'a da bu kararlarını ileride daha iyi anlaması için dokunaklı bir mektup bir yazarak anlatmıştı.

Warren Buffett

serveti

dünyanın en zengin kişileri

BAĞIŞ