Andersen Türkiye'de Nazali ile anlaştı

2014 yılında dünya çapında vergi ve hukuk hizmetlerini sağlama hedefiyle yeniden yapılanan Andersen Global, Türkiye’de Nazalı Vergi & Hukuk ile birlikte hizmet verecek.



Gerçekleştirilen bu iş birliğinin somut faydalarının yanında psikolojik olarak da önemli olduğuna değinen, Nazalı Vergi & Hukuk'un Kurucu ve Yönetici Ortağı Ersin Nazalı, "Bu birliktelik önümüzdeki sürece ilişkin Türk ekonomisine olan uluslararası güvenin ve ilginin çok önemli bir göstergesi olacaktır. Andersen Global, Ortadoğu, Körfez ve Orta Asya ülkelerine sağlayacağı vergi ve hukuk hizmetleri açısından Türkiye’nin merkez olmasını sağlayacaktır. Yerli ve yabancı müvekkillere sunacağımız hizmetlerin de kapsamı artacaktır. Böyle bir iş birliğinin içerisinde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Andersen Global

Nazalı Vergi & Hukuk

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Andersen Global Türkiye