15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15-16 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yan tarafında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.
Topbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15-16 Temmuz tarihlerinde kentte toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Ücretsiz toplu taşıma kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin karar alması bekleniyor.
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YORUMLAR 3
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Misafir 21 dakika öncecumhuriyet bayramında da ücretsiz olsaydı keşke00
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Misafir 24 dakika öncebayramda indirim veriyorsunuz.00
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Misafir 28 dakika önceDemokrasi nöbeti tutmak isteyen adam üç-beş lira yol parası vermemek için gitmeyecekse zaten orada demokrasi bahane döner ekmek şahanedir00