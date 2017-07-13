İngiltere'de birçok hastane ve Premier Lig ekiplerinden Liverpool takımının mabedi Anfield Road kapasitesinin 54 binden 58 bine çıkaracak genişletme projesinin sahibi inşaat devi Carillion için alarm zilleri çalıyor.

Maddi zorluklar yaşayan firma son 3 günde 1.1 milyar dolar erirken inşaat sektöründen çıkabileceği konuşuluyor.

Şirketin yüzde 70 değer kaybetmesi ve temettü paylarının düşmesiyle tasarruf sahipleri çekilme kararı aldı. Fon şirketleri ise Carillion karşısında kısa pozisyon alarak 190 milyon dolar kazanma peşinde.

Carillion'un patronları inşaat sektöründen çıkma planlarının yanı sıra bazı varlıklarını satmayı da değerlendiriyor. 48 bin çalışana sahip dev firma için uzmanlar, en azından inşaat kolunun başka bir firmaya satılabileceğini söylüyor. Aksi takdirde serbest düşüşe geçecek olan hisselerin sıfır noktasına ulaşabileceğine dair senaryolar mevcut.

17 FON ŞİRKETİ HİSSELERİN DÜŞECEĞİNE DAİR POZİSYON ALDI

İngiliz firmanın 1 milyar doları aşan zararının yarısından kamu-özel ortaklık kontratlarından kaynaklı olduğu sanılıyor. Carillion, inşaatın yanı sıra ülkenin telekomünikasyon devi BT'nin openreach hizmetinin yürütülmesiyle ve bazı petrol ve gaz altyapılarının idaresiyle ilgili de anlaşmaları bulunuyor.

190 peniden 57.2 peniye düşen hisse değeri şirketin 19 bin civarındaki uluslararası personelinde de işten çıkarılma korkusu getirdi. Kurumsal yatırımcılar şirket hisselerini elden çıkarırken, 17 fon şirketi de Carillion hisselerindeki düşüşün süreceğine yönelik kısa pozisyon aldı.

Pazartesi günü istifa eden üst düzey yöneticilerden Richard Howson'un 7 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Geçici CEO Keith Cochrane ise ilk etapta iş modellerini basitleştirerek maliyet kısmanın yollarını aradıklarını belirtti.

UBS analistleri şirketin 1.6 milyar sterlin borç aldığını, yılın ikinci yarısında borçların 900 milyon sterlin daha artacağı iddiasında bulundu. Aynı dönemde gelirlerin ise 5 milyar sterlin, yaklaşık 6.5 milyar dolar olması bekleniyor.

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