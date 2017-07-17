Coca-Cola Türkiye, Evguenia Stoichkova
İŞ-YAŞAM

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesine üst düzey atama

Coca-Cola’nın İtalya ve Arnavutluk’tan sorumlu Genel Müdürü Evguenia Stoichkova, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı olarak atandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:49:58 Güncelleme: 14:51:49

Coca-Cola Şirketi’nde 2004 yılından itibaren çeşitli sorumluluklar üstlenen, son olarak Coca-Cola’nın İtalya ve Arnavutluk’tan sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapan Evguenia Stoichkova, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı olarak atandı. 

2012'den itibaren Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, kısa bir süre önce Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Kariyerine Coca-Cola’nın ABD, Atlanta’da bulunan genel merkezinde devam edeceği açıklanan Molinas yeni atandığı görevinde, Coca-Cola şirketinin global büyüme stratejisi için kritik alanların belirlenmesi konularına liderlik edecek.

 

  • Evguenia Stoichkova
  • Coca-Cola Türkiye
  • Coca-Cola Türkiye Evguenia Stoichkova
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