Türkiye’de simidi marka haline getiren ve açtığı zincir mağazalarla dünyaya açılan Simit Sarayı’na yabancı ortak geliyor. Son yıllarda adı sürekli yabancı fonlarla ortaklık görüşmelerinde geçen Simit Sarayı, Suudi Arabistan merkezli büyük bir perakende grubuyla imza aşamasına geldi.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın edindiği bilgiye göre şirketin ilk etapta yüzde 10’luk hissesi için görüşmeler yapılırken Simit Sarayı’nın yurtdışı operasyonları ile ilgili de temaslar yürütülüyor. Bir süre önce halka arz planları olan şirketle, 2013 yılında Dubai kökenli girişim sermayesi fonu Abraaj Capital de ilgilenmiş o dönem görüşmeler bir evlilikle sonuçlanmamıştı.

Gelinen son noktada Suudi grubun Türkiye piyasasına giriş ve şirketin gelecek potansiyeline yatırım yapma niyeti nedeniyle yüzde 10’luk da olsa bir hisse alımına sıcak baktığı ifade edildi. Görüşmeler son aşamaya gelirken halka arz projesinin ertelendiği küçük bir hisse de olsa yabancı bir fonla büyüme kültürü için satış işleminin gerçekleşeceği ileri sürüldü.

Halihazırda Simit Sarayı’nın, Türkiye’de de daha küçük rakipleri ile satın alma görüşmeleri yürüttüğü de ifade edildi.

İNGİLTERE'DEKİ SON MAĞAZAYI BAŞBAKAN AÇMIŞTI

Simit Sarayı son dönemde İngiltere’de de hızlı bir büyüme içine girmişti. Turistlerin ve halkın en çok tercih ettiği, canlılığıyla şehrin görülmeye değer en prestijli caddelerinden biri olan ve Londra’nın 100 yılı aşkın zamandır neon ışıklarıyla aydınlatılan en önemli kavşağında yer alan Piccadilly Circus’da açılan Simit Sarayı’nın son şubesi Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılmıştı.

Bu yıl sadece İngiltere’de 7 mağaza açmayı hedefleyen şirketin 250’si Türkiye’de 400 şubesi bulunuyor. 2016’da 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirketin 2017 hedefi ise 200 milyon dolar. Simit Sarayı, 2001 krizinin hemen ardından Haluk Okutur, Abdullah Kavukçu ve Mehmet Tarakçı tarafından kuruldu.

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