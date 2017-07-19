Makarnalık durum buğdayının tonu bin liradan satılıyor

Bu yıl toplam buğday üretiminde yüzde 6 artışla yaklaşık 22 milyon ton ürün alınması beklenen Türkiye'de, sanayiciler TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarını olumlu karşıladı. Bakanlığın açıkladığı fiyatların dünya buğday piyasalarıyla uyumlu olduğunu belirten Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Türkiye, makarnalık durum buğdayı üretiminde dünyanın dördüncü büyük ülkesi. Hem kalite hem miktar açısından dünyada önemli bir oyuncu" dedi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Sanayiciler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatlarından memnun. TMO'nun geçen yıl bin liradan aldığı makarnalık durum buğdayının fiyatında bu yıl bir değişiklik yapılmazken, geçen yıl tonu 910 lira olan Anadolu Kırmızı Sert Buğday'ın tonu bu yıl yüzde 3.2 oranındaki artışla 940 lira olarak açıklandı. Özellikle makarnalık buğdayın tonunun bu yıl da bin liradan alınacak olması, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye'deki buğday üretimini dünya piyasaları ile karşılaştıran Külahçıoğlu, Türkiye'nin buğday üretimi açısından iyi bir coğrafyada bulunduğunu kaydetti. "Türkiye, makarnalık durum buğdayı üretiminde dünyanın dördüncü büyük ülkesi. Hem kalite hem miktar açısından dünyada önemli bir oyuncu Türkiye" diyen Külahçıoğlu, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 22 milyon ton toplam buğday üretimi beklendiğini bildirdi. Ülkenin makarnalık buğday ihtiyacının 4 milyon ton civarında olduğunu belirten Külahçıoğlu, şöyle devam etti: "Şu anda makarnalık buğday üretimimiz de 3.5 milyon ton civarında. Dolayısıyla artan üretim kapasitesine, ihracat ve iç tüketimin artmasına bağlı olarak yaklaşık 500 bin ton civarında bir açığımız oluşuyor. Son 4 yıllık ortalamaya baktığımızda da yılda yaklaşık 500 bin ton ithalat söz konusu oluyor. Geçen yıl yaklaşık 600 bin ton civarında bir ithalat oldu. Bu yıl biraz daha düşük olur. Çünkü bu yıl makarnalık buğdayda hem verim iyi hem de kalite çok iyi"

makarnalık durum buğdayı

makarnalık buğday durum buğdayı

makarnalık buğday fiyatları 2017

makarnalık buğday verimi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

TMO'nun buğday alım fiyatlarını, makarna sektörü açısından değerlendiren Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu yaptığı açıklamada, gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gerekse TMO'nun, buğday alım fiyatlarını belirlerken titiz çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakanlığın, bu konuda çiftçiler ve sanayiciler olmak üzere tüm paydaşlarla görüştüğünü ve uluslararası piyasaları takip ettiğini belirten Külahçıoğlu, "Bakanlığımız, hem çiftçileri mağdur etmeyecek hem sanayicinin rekabet gücünü etkilemeyecek şekilde dünya piyasalarıyla rekabet edebilir fiyatlar açıklıyor. Bu yıl da öyle oldu. Makarnalık buğdayda 1 lira fiyat açıklandı. Bu rakam, dünya buğday piyasalarıyla uyumlu bir fiyat" diye konuştu.