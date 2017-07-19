Ekonomi ile ilgili bakanlıklarda üç değişiklik

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu yerine Jülide Sarı Eroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Faruk Çelik'in yerine Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da Nabi Avcı'nın yerine Numan Kurtulmuş getirildi.
Önceki kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanlığına getirildi.
Ekonomi ile ilişkili bakanlıklar ve bakanlar şöyle:
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi
Kalkınma Bakanı: Lütfü Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı: Ahmet Arslan