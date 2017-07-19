Ekonomi ile ilgili bakanlıklarda üç değişiklik

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu yerine Jülide Sarı Eroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Faruk Çelik'in yerine Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da Nabi Avcı'nın yerine Numan Kurtulmuş getirildi.

Önceki kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanlığına getirildi.

Ekonomi ile ilişkili bakanlıklar ve bakanlar şöyle:

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi

Kalkınma Bakanı: Lütfü Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı: Ahmet Arslan