Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon, Vali Yardımcısı Recep Uzal başkanlığında toplandı.

Komisyon, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun olan işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yemek iş verene ait ise günlük 60 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda da 66 lira yevmiye ödenmesine karar verdi.

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücreti ise 140 lira olarak tespit edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara, yemek işverene ait olursa 70 lira, yemek işçiye ait olursa 76 lira ödenecek. Hasat döneminde çalışacak aşçılara 66 lira, katırcıya (katırı ile birlikte) 150 lira ödenmesi kararlaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, 'Karadeniz Bölgesi Fındık Üretilen İllerde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Bahçeden Uzak Tutulmasına Yönelik 2011 Yılı Eylem Planı' gereğince Giresun'da gerek mevsimlik tarım işçilerinin, gerekse fındık tarımı yapan bahçe sahiplerinin çocuklarının fındık bahçelerinde çalışmasının önlenmesi amacıyla denetim yapılacak. Bu konuda gerekli tedbirler Giresun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce alınarak fındık toplama işlerinde 16 yaşından küçük çocukların çalışması önlenecek."

giresun

Fındık işçileri