Çanakkale Köprüsü
İŞ-YAŞAM

Çanakkale Köprüsü'ne Kore Exim dopingi

Çanakkale Boğazı'na yapılacak köprünün ihalesini kazanan Limak ve Yapı Merkezi konsorsiyumundaki Koreli yüklenicilerin yanı sıra, yatırımcı grubunda Koreli bulunmasını sağlayan Kore Eximbank, ağustos veya eylül ayında proje finansmanını yapacak bankalar konsorsiyumunun oluşmasını beklediğini belirtti

21 Temmuz 2017 Cuma, 08:29:13 Güncelleme: 08:58:12

Kore Eximbank, Çanakkale Köprüsü’nün finansmanına talip. Kore Eximbank (Kexim) Türkiye Baş Temsilcisi Ahn Sang–Seon, Çanakkale Köprüsü projesinin finansmanı için desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü için açılan ihaleyi kazanan konsorsiyumda Limak ve Yapı Merkezi’nin yanı sıra yüklenici olarak Koreli Daelim ve SK da bulunuyor. Bu da Kexim’in, finansman şartları arasında önemli bir madde olan Koreli yatırımcı grubu bulunması kriterinin yerine getirilmesini sağlıyor.

Kore Eximbank (Kexim) Türkiye Baş Temsilcisi Ahn Sang–Seon

Dün bir grup gazeteciyle bir araya gelen Seon, ağustos veya eylül ayı içinde projeyi finanse edecek bankalar konsorsiyumunun oluşmasının beklendiğini kaydetti.

Seon, projenin finansman kapanışının Mart 2018’e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Çanakkale Köprüsü projesinde şu anda detay mühendislik ve dizayn çalışmaları devam ediyor.

Sang–Seon, haziran ayı itibarıyla Türkiye’deki projelerde toplam 1.5 milyar dolar tutarında kredi kullandırdıklarını sözlerine ekledi.

Ocak ayında sonuçlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini, Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi konsorsiyumu 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL, 5,5 yıllık yapım süresine 16 yıl 2 ay 12 gün ile kazanmıştı.

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