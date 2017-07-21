Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) Başkanı Şeref Burak Özaydemir, sanayinin teknolojik dönüşümünde öncü potansiyele sahip beyaz eşyada akıllı ve bağlantılı ürünlere geçiş yaşandığını belirtti.



Özaydın, "Konuşarak kumanda edilen beyaz eşyalar, farklı çözümler oluşturan yapılar görülüyor. Bunlar giderek yayılacak. Bu teknolojik dönüşümün ana ve yan sanayilere önemli etkisi olacak" dedi.



Beyaz eşya yan sanayicilerinin önde gelen 182 firmasının üyeleri olduğunu dile getiren Özaydemir, istihdam ve satış cirosu olarak sektörün yüzde 75'ini kapsadıklarını ifade etti.



Avrupa'da Polonya ve Romanya'da farklı üyelerin yatırımları olduğunu söyleyen Özaydemir, "Türkiye'deki beyaz eşyanın konumuna bakıldığında yurt dışındaki yatırım miktarı fazla değil. Rusya ile ilişkilerimizin bu şekilde devam etmesi durumunda orada yatırım yapan Türk firmalarının payının artacağını ve ülkemiz sektörünün daha iyi temsil edileceğini düşünüyoruz." dedi.

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