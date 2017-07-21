İŞ-YAŞAM

Dekar başına maliyeti 55 bin TL, tanesi 15 TL

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:22 AA

Antalya Gazipaşa'daki üretici 59 yaşındaki Mahmut Yüksel, 3 yıl önce kurduğu bahçesinden ejder meyvesi hasadına başladı. Tanesi 15 liraya alıcı bulan ejder meyvesinden bu yıl kasım ayına kadar sürecek hasat dönemi boyunca toplam 25 bin adet ürün elde edilmesi planlanıyor

  • 1 Dekar başına maliyeti 55 bin TL, tanesi 15 TL
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    Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde oturan Mahmut Yüksel, 3 yıl önce 6 dekar alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı. 

     

     

  • 2 Dekar başına maliyeti 55 bin TL, tanesi 15 TL
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    Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri mahalleliye ikram eden Mahmut Yüksel, ikinci yıl ise ürünleri süpermarketlere satmaya başladı. 

     

  • 3 Dekar başına maliyeti 55 bin TL, tanesi 15 TL
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    Bu yıl bahçenin 3 dekarından ürün alan Yüksel, 800 adet ejder meyvesi hasat etti ve tanesini 15 liradan süpermarketler ve pazarlara sattı. 

     

  • 4 Dekar başına maliyeti 55 bin TL, tanesi 15 TL
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    Her bir dekardan 4 hasat periyodu boyunca toplam 6 bin meyve elde edilmesi ve toplam hasat dönemi boyunca yaklaşık 25 bin ejder meyvesi elde edilmesi planlanıyor.

     

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  • 5 Dekar başına maliyeti 55 bin TL, tanesi 15 TL
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    Üretici Mahmut Yüksel, ejder meyvesi üretimi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

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