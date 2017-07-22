Galatasaray’ın İsveç’in Östersunds takımına elenerek ilk turda Avrupa’ya veda etmesi Türk Hava Yolları’nda şok etkisi yarattı. Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında bir süre önce yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa Kupalarında oynayacağı maçlarda Turkish Airlines logolu forma ile boy gösterecekti.

İsveç’in Östersunds takımıyla karşılaşan Galatasaray’ın, 2 maç sonunda aldığı sonuçlarla Avrupa macerası sona ererken sarı kırmızılı takım sadece Türk Hava Yolları’nın ismini 2 maç taşımış oldu.

Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Galatasaray ile THY geçtiğimiz yıllarda da Avrupa Kupalarındaki maçlar için sponsorluk anlaşması imzalamıştı. İki sezon önce sponsorluk karşılığı kulübe 2.3 milyon Euro ödeyen THY, bu kez ödeme yapmayarak sadece taşıyıcı olmuştu.

BİR BELHANDA ETMİYOR

Galatasaray’ın elenerek Avrupa’ya erken havlu attığı rakibi Östersunds’un piyasa değeri Sarı Kırmızılı takımın bir futbolcu için ödediği bonservis bedeli bile etmiyor. Transfermarkt.com sitesinin verilerine göre, İsveç temsilcisinin oyuncularının toplam piyasa değeri 7.9 milyon Euro.

Bu tutar Galatasaray’ın yeni transferlerinden Belhanda için ödediği 8 milyon Euro bonservis bedelinin bile altında kalıyor. Galatasaray’ın futbolcularının piyasa değeri ise 84.6 milyon Euro ile İsveç ekibinin değerinin 11 katından bile fazla.

Galatasaray’ın Avrupa’ya sürpriz bir şekilde erken veda etmesi borsa yatırımcısını da üzdü. Kulübün Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri beklenmedik vedanın ardından sert düştü. Galatasaray hisseleri dün yüzde 2 düşüşle 6.82 TL’den kapand

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