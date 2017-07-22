Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kültürümüzün bir parçası olan esnaf ve sanatkarın haksız rekabet ortamından korunması için mülk sahiplerinin dükkan kiralarını değerinden fazla yükseltmemesini istedi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Palandöken, "Kültürümüzün ve tarihimizin hatta yaşantımızın bir parçası olan esnaf dükkanlarını korumak gerekiyor. Kapanan bu mağazalar eskiden 1 en fazla 2 ay boş kalırdı şimdi ise mülk sahiplerinin yüksek kira talep etmelerinden dolayı 6-7 ay boş kalıyor" dedi. Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:



"Yıllarca adres tarif ederken şu mağazanın yanında, birisiyle bulaşacağımızda şu mağazanın önünde dediğimiz eskiden beri şehir kültüründe bir yeri olan cadde mağazaları, yüksek kiralar nedeniyle kapanıyor. Kültürümüzün ve tarihimizin hatta yaşantımızın bir parçası olan esnaf dükkanlarını korumak gerekiyor. Eğer cadde mağazalarını geliştirirsek marka çıkarırız. Eskiden caddelerdeki mağazalarında tanınan ve markalaşan firmalardan sonra pek yerli marka çıkaramadık. Yabancı markaların taşeronluğunu yapıyoruz"



"DÜKKANLAR ARTIK 6-7 AY BOŞ KALIYOR"



Kültürümüzün bir parçası olan esnaf ve sanatkarın haksız rekabet ortamından korunması için mülk sahiplerinin dükkan kiralarını değerinden fazla yükseltmemesini isteyen Palandöken, şunları kaydetti:



"Haksız rekabetin ortaya çıkardığı olumsuz durumlardan birisi de cadde mağazacılığının bitmesidir. Şehrin kültüründe yer etmiş yılların lokantaları, pastaneleri, giyim mağazaları bir bir kapanıyor. Kapanan bu mağazalar eskiden 1 en fazla 2 ay boş kalırdı şimdi ise mülk sahiplerinin yüksek kira talep etmelerinden dolayı 6-7 ay boş kalıyor. Bazen bu dükkanların boş kalma süresi 1 yılı geçiyor. Caddelerin her geçen gün boşalması ile cadde mağazacılığı adeta yok oluyor. Bunun sonucunda yüksek kiralar nedeniyle boş kalan mülklerde değerini zamanla kaybediyor. Bir cadde ve mağazanın değeri o caddenin ne kadar işlek olması ile ölçülür. Onun için mülk sahipleri kiraları değerinin üzerinde artırmamalıdır. Boş kalan her mülk zamanla değerini kaybeder"

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Bendevi Palandöken

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