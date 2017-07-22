Değerli maden kaynaklarıyla bilinen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 750 milyon dolara eşdeğer madencilik gelirlerinin yüzde 20'si yolsuzluk nedeniyle buhar oldu.

Doğal kaynakların kötüye kullanımı ve yolsuzlukla mücadele eden bir STK olan Global Witness raporuna göre 750 milyon dolarlık kayıp maden gelirleri Başkan Joseph Kabila ile ilişkili gruplara aktarıldı.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan ülke, aynı zamanda elektrikli araçlarda kullanılan kobalt madeninin de en büyük tedarikçisi konumunda. Demokratik Kongo cumhuriyeti, cep telefonlarında kullanılan altın, elmas ve koltan madenlerinde de oldukça zengin doğal kaynaklara sahip.

1.5 MİLYON İNSANIN GELİRİNE DENK

Bütün bunlara rağmen nüfusunun yüzde 70'i Hristiyan, yüzde 10'u Müslüman olan 82 milyonluk Demokratik Kongo cumhuriyeti 42 milyar dolarlık gayrı safi yurt içi hasıla ve kişi başına 474 dolar yıllık gelirle dünyanın en fakir ülkelerinden biri. İzi bulunamayan para, ülkedeki 1.5 milyondan fazla insanın gelirine denk.

Global Witness raporuna göre ülkenin madencilik gelirleri devlet kontrolündeki Gecamines şirketine aktarıldıktan sonra yok oldu. Başkan Kabila'nın yakın arkadaşı olan ve merkezi başkent Kinşasa'da bulunan Gecamines firmasının CEO'su Jacques Kamenga Tshimuanga iddiaları reddederken şirketin şeffaf bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Raporda vergi yolsuzluklarıyla birlikte ülkenin kaybının 1.3 milyar dolara çıktığı da belirtiliyor.

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