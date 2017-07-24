İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin öncülük ettiği ve 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek CNR Food İstanbul fuarına destek artıyor. Dubai'nin Gulfood Fuarına rakip olacak CNR Food İstanbul Fuarı için 5 ihracatçı birliği ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği birlikte hareket etme kararı almasından sonra bir destekte Türkiye'nin en fazla üyeye sahip iş adamları derneği olan MÜSİAD' dan geldi.

Uzun süredir böyle bir fuarı Türkiye’ye kazandırmak için mücadele eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Zekeriya Mete, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Zekeriya Mete, CNR Holding ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ile birlikte İstanbul CNR Expo Yeşilköy’de düzenleyecekleri CNR Food İstanbul fuarı çalışmaları kapsamında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’de CNR Food İstanbul fuarının yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. MÜSİAD' ın, yurt içi ve yurt dışında 11 bini aşan üyesi ile 50 bin işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydeden Kaan, yurt içinde 86 irtibat noktası ve yurt dışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile hizmet verdiklerini belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ ÇEKİM MERKEZİ YAPACAK"



Önceleri ayrı ayrı yapılan dar kapsamlı fuarlara ilginin giderek azalmaya başladığını anlatan Kaan, "Gıda, ev dışı tüketim tedarikçileri ve ambalaj sektörlerinin katılacağı fuarın aynı çatı altında toplanması yeniden ilgiyi artıracaktır. Fuarın ziyaretçilerin tüm beklentilerini karşılayacağını temenni ediyorum. MÜSİAD olarak her biri ince elemelerden geçmiş ülke istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayan üyelerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye’nin her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de dünyada çekim merkezi olma hedefine çok büyük katkıda bulunuyoruz.

Bu bağlamda organizasyona tam destek veriyoruz. MÜSİAD bünyesinde Gıda Tarım Hayvancılık sektör kurulu olarak 170’i İstanbul olmak üzere ülke genelinde 700’ü aşkın üyemiz var. Üyelerinin bir kısmı KOBİ statüsünde olan bu üyelerimize, uygun fiyatlama imkânları sağlaması durumunda fuara katılımın çok yüksek sayılara ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"MÜSİAD'IN DESTEĞİ ÖNEMLİ"



CNR Food sayesinde Türkiye’de ilk kez gıda, ev dışı tüketim tedarikçileri ve ambalaj sektörlerinin eş zamanlı olarak buluşacağına dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Zekeriya Mete, "Fuarımıza MÜSİAD’ ın destek olması bizleri çok mutlu etti. Ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz fuar için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

Bu fuar Türkiye’nin imajı için de büyük önem taşıyor. Fuar kapsamında İtalya, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İran, Irak, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Cezayir, Tunus, KKTC, Azerbaycan ve Rusya’nın da aralarında olduğu toplam 84 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırlayacağız" diye konuştu. Toplam 80 bin metrekarelik alanda, 8 salonda düzenlenen büyük organizasyonun ticari hacminin de yüksek olması bekleniyor. Fuara gıda toptancıları, zincir marketler, tekil ve zincir otel, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri gibi kurumların işletme sahipleri ve satın almacılar katılacak.

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