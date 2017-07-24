Malatya'daki aralıksız yağış kayısının fiyatını düşürdü

Çil hastalığı nedeniyle kayısılarda küçük lekeler oluştuğunu ve kurutulduğunda alıcı bulamadığını dile getiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu nedenle üreticilerin kayısıları meyve suyu fabrikalarına satmak zorunda kaldığını anlattı.

Solmaz, geçen yıl 1 lira ile 1.20 lira arasında satılan hasarlı kayısının kilogramının bu yıl 40 kuruşa kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Bir işçi günde 100 kilogram kayısı toplasa 40 lira ediyor, işçinin kendi yevmiyesini karşılamıyor. İşçi yevmiyeleri 50-55 lira arasında. Kayısı silkeleyenlere 90 liraya kadar yevmiye veriliyor" diye konuştu.

Üreticilerin hasarsız, kaliteli kayısıyı bahçede 1.5 lira ile 3 lira arasında sattığını vurgulayan Solmaz, şöyle devam etti:

"En iyi çilli kayısıyı 40 kuruşa alıyorlar. Bu fiyat kayısının içindeki çekirdeğin parası bile değil. Bu kayısıları alırken insaflı olmak lazım. Mağdur olan bizim çiftçimiz. Çiftçi ürettiği müddetçe biz kayısıyı pazarlayabiliriz. Fırsatı ganimete çevirmesinler. Tüccarlara sesleniyorum, bunu fırsata çevirmeyin. Çiftçi kendilerine devamlı lazım. Üretim oldukça kayısıdan para kazanacaksınız, bunun için çiftçinin kıymetini bilmemiz lazım. Kalibresi düşük kayısılar ise bahçede 1.5 liraya kadar alıcı buluyor. Aynı kalibredeki kayısı ise çilden dolayı 40 kuruşa satılıyor. Çiftçi kalibresi düşük kayısıda çil nedeniyle en az 1.10 lira zarar ediyor"

"ÇİLLİ KAYISI,YEVMİYELERİ DAHİL KURTARMIYOR"

Yeşilyurt Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Melike Özbey ise bahar aylarındaki yağış dolayısıyla kayısıda lekeler oluştuğunu belirterek, "Çil kayısıda kalite ve görüntü kaybına neden oldu ama tat ve aromasında hiçbir değişiklik yok. Sırf üzerindeki lekelerden dolayı kayısının fiyatı çok fazla düştü. Tüketiciler üzerindeki çilden dolayı bu kayısıları tercih etmiyor ancak baktığımız zaman tat ve aroma açısından diğer kayısılardan hiçbir farkı yok." diye konuştu.

Yeşilyurt ilçesinin Çayırköy Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır kayısı yetiştiren Baki Özdemir de bahçesinin bir kısmında ürettiği organik kayısının çil hastalığından daha fazla etkilendiğini belirtti.

Çilli kayısının rağbet görmediğini vurgulayan Özdemir, "Geçen yıl meyve suyu fabrikaları 1.10 liraya aldıkları kayısıyı bu yıl 40 kuruşa alıyorlar. Biz de bu durumu çözemiyoruz. Benim bahçemde şu anda 25 işçi çalışıyor. Onların topladığı çilli kayısı yevmiyelerini dahi kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.

Malatya kayısısı

çil hastaliği

yeşilyurt ziiraat odası

kayısı fıyatları