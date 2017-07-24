İŞ-YAŞAM

Yalova'dan Fransa'ya rüzgar gülü bakım gemisi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:59:50 AA

Altınova'daki tersaneler bölgesindeki bir firma tarafından Fransa için inşa edilecek açık deniz rüzgar gülü servis gemisinin saç kesim töreni yapıldı

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    Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada düzenlenen saç kesme törenine, Tersane Müdürü Hüseyin Şanlı, Proje Koordinatörü Samet Cırlak, c(LDA) adına Saha Müdürü Jerome Farrugia ve gemi inşasında görev alacak personel katıldı. Proje Koordinatörü Cırlak, burada yaptığı konuşmada, açık deniz rüzgar gülü servis gemilerinin, açık deniz marketinin yeni ve farklı bir dalı olduğunu söyledi.

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    Firma olarak halihazırda farklı bir müşterileri için bir adet açık deniz rüzgar gülü servis gemisi inşa ettiklerini, bu projeyle pazardaki yerlerini perçinlediklerini dile getiren Cırlak, şunları kaydetti:

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    Geminin toplam boyu 83 metre genişlik 19.4 metre ve su çekimi 5 metre olup, yaklaşık olarak 6 bin 62 groston. Servis sürati 10 deniz mili, en yüksek hızı ise 13.5 deniz milidir. Kapasite, yolcu ve mürettebat toplam 90 kişiliktir. 

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    Gemide teknikerlerin rüzgar gülüne devamlı geçişini sağlayan 1 körüklü merdiven bulunmaktadır. Ayrıca, rüzgar gülü ile gemi arasındaki gerekli malzeme ve yedek parçaların elleçlenmesi için bir adet 3B güverte kreyni bulunmaktadır. Mürettebat ve teknikerlerin denizde değişimi sağlamak amacıyla 7T kapasiteli 1 adet helikopter güvertesi ve 1 adet bot bağlama alanı bulunmaktadır.

     

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    Geminin tahrik sistemi elektrik motorları ile sağlanmaktadır. Gemide ayrıca 2 adet akü de bulunmaktadır. Akü sistem kapasitesi geminin operasyon profiline göre hesaplanmış olup, verimliliği daha da artırmayı hedefliyoruz.

     

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