Yalova'dan Fransa'ya rüzgar gülü bakım gemisi

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Cırlak, daha önce tersanelerinde benzer projelerin inşa edildiğini hatırlatarak, "Gemide sinema salonu, spor salonu, toplantı salonları ve konferans salonları bulunmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında inşa edilecek gemi bu tipteki gemiler içerisinde en büyük ve kapsamlı gemilerden biri olacaktır. Bu tip gemilere yakın gelecekte daha fazla ihtiyaç olacağını biliyoruz. Cemre Tersanesi olarak bu pazarda önemli bir oyuncu olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.