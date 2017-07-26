Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar

Şimşek'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Özellikle sanayiye yatırım yapmış, en büyük şirketler Alman şirketlerdir. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri de aslında Türk şirketleridir. Asla bir ayrımıcılık olamaz. Kesinlikle ayrımcılık yapmayacağız. Siyasi ilişkiler ne olursa olsun, ayrımcılık yapmayacağız. Dediğim gibi gerek İçişleri Bakanımız, gerek bizler çok net bir mesaj verdik. Maksadı aşan yanlış bir iletişim oldu.

Hazine borç limitinin artırılması konusunda ise, bütçe açığı artan savunma harcamalarımız ve bunun gibi etkenler var. Birtakım tedbirler ortaya konuldu. Bu sene daha fazla borçlanacağız. Henüz net bir rakam veremiyorum, değerlendireceğiz daha sonra piyasayla iletişime geçeceğiz.

"BEKLENTİLERİN DE ÜZERİNDE GELDİ"

Birinci çeyrek beklentilerin de üzerinde geldi, iki ve üçüncü çeyreğinde güçlü olacağını öngörüyoruz. Bir şok yaşamazsak, Almanya gibi ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar bizi etkilemezse, turizmdeki toparlanma ve bunun gibi etkenlerle daha çok büyüyeceğimizi öngörüyorum. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman Türkiye'nin lig atlayabilmesi için bizim demokratik standartlarımızı daha da pekiştirmemiz ve yatırım ortamını iyileştirmemiz gerekiyor.

AR-GE ve yazılıma yönlendirmemiz lazım. Bugün yüzde 5'lik büyümeden bahsediyoruz, neredeyse mucize gibi. Bunu kalıcı hale getirmek için yapısal reformlar ve Türkiye'nin algısını değiştirmemiz gerekiyor. Daha fazla küresel yatırım çekip, o kaynakları çekip içerideki kaynaklara yönlendirecek yeni bir atılım lazım. Seçimlere kadar 1 yıllık fırsat çerçevemiz var. Güçlü bir çaba içerisinde olacağız.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Lig atlamamız için enflasyonun tek haneye düşmesi lazım. Bu tavuk-yumurta gibi bir konu. Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiği konusunda yorum yapmayacağım ama faizlerin düşürülmesi gerekiyor. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım çekerek, tasarruf ederek, büyüyerek ancak faizleri aşağı çekebiliriz. Evet, Türkiye'de faizler hakikaten yüksek ama tasarruf yapmamız lazım.

BES İÇİN GÜNCELLEME YAPILIR MI?

Bu konuda çok başarılı olduk. Ciddi bir birikim söz konusu. BES'te 2 milyon 600 kişi bu sisteme katıldı. Caymalar ise beklentilerimizin çok üzerinde. Bunun için bir takım ince ayarlar yapılabilir. Siz 100 lira tasarruf ediyorsunuz, devlet size ekstra 25 lira daha veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir şey yok. Emekli olduğunuzda ikinci bir emeklilik şansınız olacak. Bu çok önemli ve güzel bir şey.

"ÇİFT HANE BİZE YAKIŞMAZ"

Büyüme güçlü seyrediyor, bütçe öngörüden daha yüksek. İstihdam artıyor bu iyi bir haber. Enflasyonun tek haneye düşmesini bekliyoruz, çift haneli rakamlar bize yakışmaz.

Tedbir almasaydık, bakliyat gibi, ekmek gibi bu kalemlerde yukarı doğru hızlı bir trend vardı. Ama gerekli tedbirleri alıyoruz. Orta ve uzun vadede, tarladan tüketiciye kadar olan süreçte birçok hususu şu anda masaya yatırdık. Bazı kararlar aldık.

mehmet şimşekten almanya açıklaması

mehmet şimşek alman şirketler

Türkiye Almanya

BES