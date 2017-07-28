motorsiklet, gümrük vergisi
İŞ-YAŞAM

Motosiklet ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi getirilecek

Motosiklet ithalatına ek gümrük vergisi geliyor

Bazı ülke menşeli motosiklet ve elektrikli bisiklet ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacak

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:47:46 Güncelleme: 11:16:45 Reuters

Gümrük kararında, "en az gelişmiş ülkeler", "özel teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler" "gelişme yolundaki ülkeler" ve "diğer ülkeler" başlıkları altında gruplanmış ülkeler menşeli motosiklet ve elektrikli bisiklet ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Bakanlar Kurulu kararına göre, sayılan ülkeler
menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosiklet ve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Kararla bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanması hüküm altına alındı.

  • motorsiklet
  • motorsiklet ek gümrük vergisi
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme