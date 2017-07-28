GSM operatörleri soruşturm
İŞ-YAŞAM

GSM operatörlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:52:17 Güncelleme: 16:56:28 AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Avea İletişim Hizmetleri AŞ'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabeti̇n Korunması Hakkında Kanunun "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 9 dakika önce
    hepsine ağır para cezaları çıkar inşallah
  • Misafir 13 dakika önce
    turkcelli rahat bırakın
  • Misafir 17 dakika önce
    tek mağdur var o da vatandaş
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