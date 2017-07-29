Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Güvensiz ürüne tolerans yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüketicinin korunmasından sorumlu otorite olarak tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi birçok ürünün güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sorumlu oldukları ürün gruplarında etkin bir denetim sistemi kurduklarını dile getiren Tüfenkci, Bakanlığın kurulduğu 2011'de ithal ürünlerdeki güvensizlik oranı yüzde 38,6 iken, bu rakamın bugün yüzde 2 seviyelerine gerilediğini vurguladı.

Tüfenkci, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibi ve "bilinçli tüketici, basiretli tacir" anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla denetimlere ağırlık verdiklerine dikkati çekerek, bu süre zarfında yasal düzenlemelere ağırlık vererek ürün güvenliği konularında 20'ye yakın mevzuat yayımladıklarını bildirdi.

"DENETİMLERDE ÇOCUK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Piyasa gözetimi ve denetimi konularında çocuk sağlığı ve güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu dile getiren Tüfenkci, bu kapsamda Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ni güncel AB standartlarına uygun şekilde yeniden yayımladıklarını anımsattı.

Tüfenkci, böylelikle kısıtlı ağır metal sayısını 8'den 19'a çıkardıklarını ve 55 alerjen kokunun oyuncaklarda kullanımına yasaklama getirdiklerini belirterek, 3 yaş altı oyuncaklarda kansere neden olan "nitrozaminler"in de yasağa dahil edildiğini söyledi.

Ürünlerin üzerinde bulunması gereken uyarılara ilişkin düzenlemelere de değinen Tüfenkci, geçen yıl yayımladıkları tebliğle çocuk bisikletleri, emzik, biberon, çocuk karyolaları, diş fırçaları gibi ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken temel gereklere uygunluğunu denetlediklerini anlattı.

"Tatil bölgelerinde denetimleri sıklaştırdık"

Tüfenkci, tatil dönemi dolayısıyla tüketicilerin bu dönemde yoğun kullandığı bazı ürünlerin denetimlerine ağırlık verdiklerine işaret ederek, terlik ve sandaletler ile bebek ayakkabılarına yönelik kanserojen madde denetimleri ile etiket denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bununla birlikte, Antalya, Muğla, İzmir, Mersin gibi tatil bölgelerinde deniz kolluğu, deniz simidi, deniz yatağı, su oyuncakları gibi ürünlerin denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce, ağustos ayı itibarıyla okul kıyafetleri ve kırtasiye ürün gruplarında denetimlere hız vereceğiz. İthalatta gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinde yeni dönemi başlattık. Tüketici ürünlerine yönelik olarak Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amacıyla 2 Mayıs 2016'da 'İthalatta Risk Esaslı Sistem'i (GTB-İRİS) hayata geçirdik.

Bu tarih itibarıyla riskli olarak belirlenen ürünlerin ithalatçılarından, bu ürünlerin uygunluğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarını Bakanlığımıza sunmaları talep edilmektedir. İstenilen test raporlarına sahip olmayan ürünlerin ülkemize girişine izin verilmemektedir."

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