Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde son durum!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Burdur-Isparta, Yüksek Hızlı Tren Projesinin resmen başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımında, "Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya-Burdur-Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi, uygulama projeleri başlıyor" ifadelerine yer verdi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 28, 2017

Antalya-Burdur-Isparta YHT

Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren güzergahı

Antalya-Burdur-Isparta YHT nereye yapılacak?

Antalya-Burdur-Isparta YHT son durum