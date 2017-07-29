Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren
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Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde son durum!

Bakan Çavuşoğlu, hızlı tren müjdesini verdi

Antalya-Burdur-Isparta, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin güzergahı belirlendi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:23:56 Güncelleme: 17:27:45 İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Burdur-Isparta, Yüksek Hızlı Tren Projesinin resmen başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. 

Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımında, "Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya-Burdur-Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi, uygulama projeleri başlıyor" ifadelerine yer verdi. 

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  • Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren güzergahı
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