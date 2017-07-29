Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde son durum!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Burdur-Isparta, Yüksek Hızlı Tren Projesinin resmen başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımında, "Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya-Burdur-Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi, uygulama projeleri başlıyor" ifadelerine yer verdi.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 28, 2017
- Antalya-Burdur-Isparta YHT
- Antalya-Burdur-Isparta Yüksek Hızlı Tren güzergahı
- Antalya-Burdur-Isparta YHT nereye yapılacak?
- Antalya-Burdur-Isparta YHT son durum
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