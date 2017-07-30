Van'da balıkçılar sezonu açtı

Van Gölü'nde av yasağının kalkmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar teknelerle açıldıkları gölde "Vira bismillah" diyerek avlanmaya başladı. Van Gölü'nde endemik bir tür olan inci kefalinin avlanma yasağı 15 Temmuz'da sona ermesine karşın balıkçılar, gölde balık sayısının az olması nedeniyle bir süre bekledikten sonra av sezonunu açtı.



Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla bir araya gelen balıkçılar, yasağın sona ermesiyle evlerine ekmek götürmeye başladı.



"HEDEF 480 TON BALIK AVLAMAK"



Van Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Nevzat Aydın, AA muhabirine, inci kefalinin bölgedeki en önemli balık türü olduğunu söyledi. Balıkçıların 15 Nisan-15 Temmuz avlanma yasağına uyarak balık sezonunu güzel karşıladığını anlatan Aydın, herkesin bereketli bir yıl geçirmesini diledi. Göle kıyısı olan Van ve Bitlis'te kayıtlı 190 balıkçı teknesinde bin kişinin geçimini sağladığını anlatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

Van Gölü balıkçılık

Van Gölü balıkları

Van Gölü inci kefali

Vanlı balıkçılar sezonu açtı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

"İnci kefali Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türümüz ve kentimizin en önemli değerlerinden biri. Bu türü korumak ve gelecek nesillere aktarmak da bizlere düşen en önemli görev. Biz de ilimizin balığını Türkiye piyasasına yayabilmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda avlanma döneminde az da olsa kaçak balıkçılık yapanların önüne geçmeye çalışıyoruz. Van Gölü'nde bu yıl 480 ton inci kefali avlamayı hedefliyoruz"Balıkçı Şahin Akdeniz, av yasağının ardından hazırlıklarını yaparak "Vira bismillah" dediklerini aktardı. Hayırlı ve bol balıklı bir sezon geçirmek istediklerini dile getiren Akdeniz, "Bu yılın balıkçılar için daha verimli olacağını tahmin ediyorum. Ama ne olursa olsun bizim işimiz biraz da nasip işidir. Bazen 2, bazen 200 kilogram balık avlıyoruz" diye konuştu. Akdeniz, av yasağı kalktıktan sonra 9 ay boyunca göle her gün ağ attıklarını belirterek, şöyle dedi:"Bu yıl av yasağının etkisiyle gölde bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bu yasağın konulması gerçekten doğru bir karar. Çünkü av yasağı olmasaydı ilerleyen süreçte bu meslek asla yapılamayacaktı. Bu yıl ki uygulamadan gayet memnun kaldık. Zabıta, polis, jandarmamız bu yasağın uygulanması için ciddi anlamda önemli adımlar attı"Balıkçılardan Rıfat Çölü de inci kefalinin Türkiye'nin en ucuz ve lezzetli balıklardan olduğunu kaydetti.Balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını ve 2 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Çölü, "Bir süredir av yasağı olduğu için balıkçılıktan uzak kalmıştık. Sezonunun açılmasıyla balık avlama hasretimiz sona erdi. Yaz kış demeden tüm zorluklara rağmen balık avlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.