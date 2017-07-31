Trilyon dolarlık ilk şirket

Teknoloji dünyasının en büyük beş şirketi olan Alphabet ( Google), Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft’a yönelik yatırımcı iştahı hız kesmeden devam ediyor.

Toplam piyasa değerlerinin 3 trilyon dolara yaklaştığı devler arasında tek başına piyasa değeri bakımından 1 trilyon doları ilk geçen şirket olma yarışı da sürüyor.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, piyasalarda ‘Trillion dollar Baby’ (Trilyon dolarlık bebek) ifadesiyle anılan bu unvan için tüm adayların şansının sürdüğü belirtiliyor.

Şirketlerin duyurdukları çeyrek rakamların da zaman zaman yaşanan inişli çıkışlı seyre rağmen piyasaların şirketlerin kendilerine ve temsil ettikleri yeni teknolojilere olan inançlarının tam olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 140 YÜKSELDİ

Söz konusu beş şirketin özellikle yılbaşından bu yana küresel borsalarda sergiledikleri yüksek performans yatırımcılarını sürekli güldürdü.

Buna göre Alphabet hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 20 yükseliş kaydederken bu oran Microsoft’ta yüzde 17, Apple’da yüzde 30, Amazon’da yüzde 36 ve Facebook’ta da yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Geçen hafta çeyrek rakamları beklentilerin altında kalan Amazon’da hisseler yüzde 5 oranında düşüş kaydetti. Ancak şirket kâğıtlarının son iki yıllık performansının yüzde 140 seviyesinde bulunması ne yatırımcılar ne de piyasalar tarafından büyük bir kayıp olarak algılandı.

ABD’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı S&P 500 Endeksi’nin bu yıl kaydettiği çıkışın yüzde 40’lık kısmı bu beş şirketten geldi.

PİYASALARIN 5 ŞİRKETE İNANMALARININ 5 NEDENİ

1 - Alphabet (Google), Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft artık satın alınamayacak kadar büyüdüler.

2 - Yatırımcılar bu şirketlerin sektörel rakipleri tarafından artık teknolojik olarak geçilemeyeceklerini düşünüyor.

3 - Söz konusu şirketlerin her biri kendi alanında yeni rakiplerin ortaya çıkmasını imkansız hale getirdi.

4 - Başta otomotiv ve medya olmak üzere yeni gelişmelerin yine bu şirketlerden geleceği tahmin ediliyor.

5 - Yatırımcılar arasındaki ‘sürü psikolojisi’ bu şirketlere yönelik yatırım iştahını sürekli yüksek tutuyor.

YENİLERDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ BEKLENEBİLİR

Teknoloji dünyasında sayısız şirket olmasına rağmen hem yatırım hem de beklentilerin bu beş şirket üzerinde yoğunlaşmasının ekonomik nedenlerinin yanı sıra duygusal nedenleri de var.

Ekonomik nedenlerin başında bu beş şirketin kendi alanlarında rakiplerini açık ara geride bırakmış olmaları gösteriliyor. Bunun yanı sıra geleceğe yönelik yeni teknolojilerin de yine bu şirketlerle bağlantılı olacağına yönelik inanç yatırımcılar arasında oldukça yaygın görünüyor.

Ancak tam bu noktada yıkılmaz gibi görünen bu beş şirkete yönelik beklenmedik rekabetin de oluşabileceği yapılan yorumlar arasında. Zira finans dünyasının yanı sıra akıllı otomobile yönelik yarışta henüz kimsenin tanımadığı kuruluşların piyasaları altüst etme ihtimalleri var.

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