İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI Temmuz ayında 53.6 oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Temmuz 2017 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 53.6 olarak Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki genel iyileşmenin güçlü seyrettiğini gösterdi. PMI Temmuz ayı değeri Kasım 2013’ten beri ikinci en yüksek, son altı yılın da beşinci en güçlü düzeyinde ölçüldü. Manşet PMI, aynı zamanda üst üste beşinci ay olacak şekilde uzun dönem ortalamasının üzerinde kaydedildi.

Üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyetleri ve istihdamdaki büyüme, geçen Haziran ayına kıyasla hız kesmekle birlikte güçlü seyrini korudu. İmalat sektörünün yeni siparişleri üst üste beşinci ay olacak şekilde Temmuz'da arttı. Anket, iç piyasalardan alınan yeni siparişlerin, yeni ihracat siparişlerinden daha yüksek hızda genişlemeye devam ettiğine işaret etti.

Satın alma faaliyetleri üst üste beş ay olacak şekilde temmuzda arttı ve tedarikçilerin teslimat sürelerinin daha da uzamasına neden oldu. Girdi fiyatları enflasyonu üst üste yedinci ay olacak şekilde yavaşlayarak Eylül 2016’dan beri gözlenen en düşük düzeyde ölçüldü. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatları enflasyonu da azalmayı sürdürerek son dokuz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, şunları söyledi: “Üretim, yeni siparişler ve istihdamda güçlü büyümenin temmuz ayında da devam etmesiyle Türk imalat sektörü üçüncü çeyreğe iyi başlangıç yaptı. PMI endeksi son altı yılın beşinci en yüksek düzeyinde kaydedildi. Ayrıca fiyat baskıları temmuz ayında daha da hafifledi”

İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI Temmuz 2017

PMI Temmuz 2017 raporu