Amazon iran soruşturma SEC

Amazon tarafından kuruma sunulan dosyada, 2012 başı ve 2017 haz iran ayları arasında, şirketin İran dışındaki bir İran Büyükelçiliği'ne 25 bin dolar civarında ticari ürün teslim ettiği ve İran hükümetiyle bağlantılı kişilere de 8 bin 100 dolarlık mal sattığı belirtiliyor.

Satılan ticari mallar arasında mücevher, kitap, elektronik, oyuncak, kozmetik, sağlık ürünleri ve bahçe ürünleri bulunuyor.

Amazon tarafından yapılan açıklamada satın almaların, Kongre tarafından ülkeye yönelik yaptırımları belirleyen ve 2012 tarihli İran Tehdit Düşümü ve Suriye İnsan Hakları Yasası kapsamında belirtilen kişilerce yapıldığı söylendi.

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Yasaya göre İran ile iş yapan halka açık şirketler işlemlerini açıklamak zorunda. Dosyada, 300 dolar değerindeki bir diğer grup ürünün de hükümetin terörist faaliyetlerinden şüphelenilen kişi ya da gruplarla alışveriş yapılmasını yasaklayan uygulamasına tabi bir kişiye gittiği belirtiliyor. Amazon tarafı ise konuyla ilgili ek bir yorumda bulunmuyor.

Amazon ve İran bağlantılı kişi ve kurumlarla olan alışverişine yönelik SEC soruşturması ilk olarak şirketin kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos'un sahibi olduğu Washington Post ve New york Daily Basis'te yer aldı.

Amazon, ilgili sipariş detaylarını gönüllü olarak Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın Endüstri ve Güvenlik Dairesi'ne bildirdiğini belirtiyor. Amerikalı dev internet perakendecisi, cezai sonuçları olmasına yetkililerle tam bir işbirliğine hazır olduğunun da altını çizdi.

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