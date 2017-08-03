Neymar, tek başına Süper Lig’in 3’te 1’i

Beklenen oldu ve futbol dünyasında yüzyılın transferi gerçekleşti. Fransız ekibi Paris Saint- Germain (PSG), Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar’ı 222 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Ancak tarihin en pahalısı olarak kayıtlara geçen transferdeki rakamlar sadece bununla sınırlı değil. Fransız ekibinin yıldız oyuncuya 100 milyon Euro imza parası ve yıllık net 30 milyon Euro maaş ödeyeceği belirtiliyor.

313 BORSA ŞİRKETİNDEN DAHA DEĞERLİ

Böylece, Fransız ekibine 5 yıl imza attığı belirtilen yıldız oyuncunun PSG’ye toplam maliyeti, 472 milyon Euro’yu (1.9 milyar TL) bulacak. Öte yandan aynı zamanda Digiturk’ün de patronu olan PSG’nin sahibi Katarlı işadamı Nasser Al-Khealifi’nin, Neymar’ı ikna etmek için, paranın yanı sıra 1 villa, 3 lüks araç, 1 özel jet ve bazı otellerinden hisse de önerdiği öne sürülmüştü.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Neymar, kendisine biçilen 222 milyon Euro (928 milyon TL) bonservis değeri ile 413 şirketin işlem gördüğü Borsa İstanbul’da da 313 şirketi geride bırakıyor. Brezilyalı yıldıza biçilen bonservis değeri, Borsa İstanbul’daki şirketlerin piyasa değerine göre yapılacak sıralamaya 101’inci sıradan giriyor. Bir başka ifade ile ünlü futbolcu, yüzlerce hatta binlerce kişinin çalıştığı şirketlerden daha fazla değer biçilmiş durumda. Öte yandan Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı İSO 500’de ise Neymar satışı 107’nci sırada yer alıyor. İSO 500’de 106’ncı sıradaki Tat Gıda’nın satış gelirleri 925 milyon TL, 107’nci sıradaki Egemer Elektrik Üretim AŞ’nin satış gelirleri ise 919 milyon lira düzeyinde.

BARCELONA DA ‘RİVA’SINI SATTI!

Neymar satışı ile Barcelona da bir anlamda ‘Riva’sını satmış oldu. Şöyle ki, Katalan kulübü genç yıldızın satışından 222 milyon Euro yani 928 milyon TL parayı kasasına koyacak. Hatırlanacağı gibi Galatasaray geçtiğimiz aylarda satışı yıllardır tartışılan Riva arazisini satışa çıkarmış ve yapılan ihaleyi kazanan firmanın projesi sonucu Galatasaray’ın kasasına 936 milyon TL gireceği açıklanmıştı. Bu tutar Neymar satışı sonrası Barcelona’nın kasasına girecek tutar ile neredeyse aynı.

NEYMAR, 413 ŞİRKETİN OLDUĞU BORSA İSTANBUL’A 101’İNCİ SIRADAN GIRİYOR

Neymar, 928 milyon TL olan bonservis değeri ile 413 şirketin yer aldığı Borsa İstanbul’da 313 şirketi geride bırakıyor. Brezilyalı yıldızın değeri 101’inci sıradan borsaya girecek kadar yüksek

NEYMAR’A, ESKİ REKORTMEN POGBA’NIN İKİ KATINDAN FAZLA BONSERVİS ÖDENDİ

TEK BAŞINA SÜPER LİG’İN 3’TE 1’İ

Neymar’a ödenen 222 milyon Euro bonservis ücreti, 524 futbolcunun top koşturduğu Türkiye Süper Ligi’ndeki futbolcuların toplam değerinin de nerdeyse 3’te 1’i düzeyinde. Transfermarkt.com sitesinin verilerine göre, Süper Lig’deki 524 futbolcunun toplam değeri 764 milyon Euro. Bu da Neymar’a ödenen bonservis ücretinin sadece 3.4 katı. Brezilyalı yıldızın PSG’ye 5 yıllık toplam maliyeti olan 472 milyon Euro’ya bakıldığında ise Süper Lig’deki futbolcuların toplamı Neymar’ın iki katı bile etmiyor.

3 BÜYÜKLER NEREDEYSE 1 NEYMAR ETMİYOR

Neymar 222 milyon Euro’luk bonservis bedeli ile neredeyse Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’deki toplam futbolcuların piyasa değerini yakalıyor. Üç büyüklerin futbolcularının toplam piyasa değeri 267 milyon Euro ile Neymar’ın bonservisinden sadece 45 milyon Euro daha fazla.