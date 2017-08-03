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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Almanya krizine dair önemli açıklamalarda bulundu!

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Krizi geçici olarak görüyorum

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Şimşek, Almanya'yla yaşanan siyasi gerginliği değerlendirerek, "Almanya bizim en büyük ticari ortağımız, krizi geçici bir kriz olarak görüyorum." dedi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:23:25 Güncelleme: 12:34:17

Almanya'yla yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Şimşek, "Biz bu krizin geçici olacağına inanıyoruz. Aramızda bir takım fikir ayrılıkları var. Türkiye FETÖ ve PKK ile mücadelesi Almanya'dan yeterince destek görmüyor. Önce bir sakinleşmek lazım. Almanya bizim en büyük ticari ortağımız. 3 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Zaman zaman ülkeler anlaşmazlıklara düşebiliyorlar ama ben bu sorunların aşılabileceğine inanıyorum. Geçici bir kriz olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

 

  • almanya krizi
  • Almanya Türkiye ilişkileri
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