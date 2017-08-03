Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Almanya krizine dair önemli açıklamalarda bulundu!

Almanya'yla yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Şimşek, "Biz bu krizin geçici olacağına inanıyoruz. Aramızda bir takım fikir ayrılıkları var. Türkiye FETÖ ve PKK ile mücadelesi Almanya'dan yeterince destek görmüyor. Önce bir sakinleşmek lazım. Almanya bizim en büyük ticari ortağımız. 3 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Zaman zaman ülkeler anlaşmazlıklara düşebiliyorlar ama ben bu sorunların aşılabileceğine inanıyorum. Geçici bir kriz olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

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