İŞ-YAŞAM
Nikola Tesla müzesi sayesinde doğduğu köyde yaşamaya devam ediyor
03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:00:22 | Güncelleme: 17:41:02
AA
Elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak da bilinen Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Gospci şehrine bağlı Smiljan köyündeki doğduğu evin müzeye dönüştürülmesiyle bugün dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilere esin kaynağı oluyor
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Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi bugün hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak kabul ediliyor.
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Doğumunun 161'inci yılı kutlanan Tesla, 7 yaşına kadar yaşadığı Smiljan köyündeki evde dünyayı değiştirecek fikirlerin temellerini henüz çocukken atmaya başladı.
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Evin kenarındaki derede suyun gücünü küçük bir çocukken keşfeden mucit, yıllar sonra Niagara Şelaleleri'ne kuracağı ve elektriğin şehirlerde kullanılmasında temel teşkil edecek "devrim" niteliğindeki su tribünlerinin kağıttan ilk örneklerini de burada oyunlar oynarken yaptı.
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Çalkantılı eğitim hayatının ardından sonra 1884'te ABD'ye gitmesinden sonra bilim dünyasında çabucak adından söz ettiren Tesla, özellikle burada Thomas Edison ile yaşadığı bilimsel mücadeleyle de biliniyor.
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MÜZEDE İCATLARININ ÖRNEKLERİ SERGİLENİYOR
Modern elektroniğin yolunu açan önemli buluşlara imza atan Tesla'nın, 112'si patentli, 700'ün üzerinde icadı bulunuyor.
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Bugün müze olarak kullanılan evde, meşhur "Kolomb'un Yumurtası" adlı aparatın yanı sıra diğer icatlarının örnekleri de sergileniyor.
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Evin bahçesindeki, babasının rahiplik yaptığı Ortodoks kilisesi ve ahır olarak kullandıkları bina da orijinal haliyle korunuyor.
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Aynı yerde, ABD'deyken Kolorado Springs'te kurduğu ve o günlerde çok konuşulan kablosuz güç üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarını yaptığı deney istasyonunun bir kopyası da yer alıyor.
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ÇOCUKKEN "BİLİMSEL OYUNLAR" OYNARDI
Müze Sorumlusu Mille Corak yaptığı açıklamada, Tesla'nın çocukluk yıllarında evin yanından geçen derede mini su tribünleri yapıp çeşitli "bilimsel oyunlar" oynadığını söyledi.
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Tesla'nın çocukken ahırın çatısından şemsiyeyle atlayarak uçmaya çalıştığını anlatan Corak, "Tesla'nın yaptığı icatların ilk adımı burada atıldı. Ardından bugün elektrikle ilgili kullandığımız her şeyi icat etti" dedi.
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NIKOLA TESLA MÜZESİ'NDEN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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