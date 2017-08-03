İŞ-YAŞAM

Nikola Tesla müzesi sayesinde doğduğu köyde yaşamaya devam ediyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:00:22 AA

Elektrik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı "Yıldırımların Efendisi" olarak da bilinen Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Gospci şehrine bağlı Smiljan köyündeki doğduğu evin müzeye dönüştürülmesiyle bugün dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilere esin kaynağı oluyor

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    Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi bugün hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak kabul ediliyor.

  • 2 Nikola Tesla müzesi sayesinde doğduğu köyde yaşamaya devam ediyor
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    Doğumunun 161'inci yılı kutlanan Tesla, 7 yaşına kadar yaşadığı Smiljan köyündeki evde dünyayı değiştirecek fikirlerin temellerini henüz çocukken atmaya başladı.  

  • 3 Nikola Tesla müzesi sayesinde doğduğu köyde yaşamaya devam ediyor
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    Evin kenarındaki derede suyun gücünü küçük bir çocukken keşfeden mucit, yıllar sonra Niagara Şelaleleri'ne kuracağı ve elektriğin şehirlerde kullanılmasında temel teşkil edecek "devrim" niteliğindeki su tribünlerinin kağıttan ilk örneklerini de burada oyunlar oynarken yaptı.

  • 4 Nikola Tesla müzesi sayesinde doğduğu köyde yaşamaya devam ediyor
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    Çalkantılı eğitim hayatının ardından sonra 1884'te ABD'ye gitmesinden sonra bilim dünyasında çabucak adından söz ettiren Tesla, özellikle burada Thomas Edison ile yaşadığı bilimsel mücadeleyle de biliniyor.

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    MÜZEDE İCATLARININ ÖRNEKLERİ SERGİLENİYOR

    Modern elektroniğin yolunu açan önemli buluşlara imza atan Tesla'nın, 112'si patentli, 700'ün üzerinde icadı bulunuyor.

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