Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 10 gün mü? Kurban Bayramı kaç gün tatil?

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV muhabiri Pınar Tatlıbaş'a verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayram'ı tatiliyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi.
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- Kurban Bayramı kaç gün tatil?
- Bayram tatili 10 gün mü?
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YORUMLAR 18
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Misafir 1 saat önceBakanın arkasındaki manzaraya Maşallah yemyeşil baktıkça içim açılıyor00
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Misafir 2 saat öncemüslüman ülkede elbette kurban bayramı tatili olacak ancak 9 gün tatil çok be gülüm işçiyi esnafı serbest meslek çalışanlarını düşünürek kararlarınızı verin00
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Misafir 2 saat önce30 Ağustos zaten Milli Bayram tatili, 31 Ağustos Arefe günü olduğu için yarım gün. Bu ikisi zaten tatil edilir. 30 Ağustos tan önce 28 ve 29 Ağustosu Turizimcilere iş yapsın diye bu iki günü de tatil edecekler. O zaman 26 Ağustostan başlamak üzere 4 Eylüle kadar tatil olacaktır. Yani toplam 10 gün tatil olacak. Aha demedi demeyin , yazdım buraya :)00