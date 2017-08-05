Atatürk Havalimanı yolcu sayısı açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda son dönemde Türkiye'ye giriş yapan yolcu kalabalıkları dikkat çekerken havalimanın Temmuz rakamları sektörün yüzünü güldürdü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı temmuz ayında iniş kalkış yapan 4 bin 323 uçakla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırarak 6 milyon 537 bin 34 yolcuya hizmet verdi.

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Uçak rekorunu sosyal medya hesabından bildiren DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Krizin etkilerini geride bırakan Atatürk Havalimanı'nda, 2017 Temmuz ayı itibariyle yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 1 artarak 2015 rakamlarını yakaladı" bilgisini paylaştı.Cuma günü de havalimanından 98 bin yolcu giriş çıkış yaptı.

TRANSİT HARİÇ 21-30 TEMMUZ AHL YOLCU RAKAMLARI

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın transit yolcu hariç 21-30 Temmuz yolcu rakamları ise şöyle;

30 Temmuz 99 bin 122 dış ve 56 bin 500 iç,

29 Temmuz 96 bin 29 dış ve iç 58 bin 500,

28 Temmuz 98 bin dış ve 57 bin iç,

27 Temmuz 87 bin dış ve 58 bin iç,

26 Temmuz 91 bin dış ve 56 bin iç,

25 Temmuz 90 bin dış ve 56 bin iç,

24 Temmuz 94 bin dış ve 58 bin iç,

23 Temmuz 96 bin dış ve 58 bin iç,

22 Temmuz 92 bin 500 dış ve 60 bin iç ve 21 Temmuz 93 bin dış ve 59 bin iç hat yolcularından oluştu.

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