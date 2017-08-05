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Emlak vergisi itirazlarında son gün ne zaman? Emlak vergisi 2017

THD'den emlak vergisi uyarısı

Tüketici Hakları Derneği (THD), emlak vergisi miktarına itirazı olan vatandaşların 7 Eylül 2017'ye kadar dava açabilecekleri uyarısında bulundu

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:18:15 Güncelleme: 16:25:57 AA

THD'den yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edilmediğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine 7 Eylül 2017'ye kadar itiraz davası açabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, dava açmak için muhtarlıklardan takdir komisyonu kararının alınması gerektiği hatırlatılırken aynı cadde ya da sokaktaki bir mükellefin dava açmasının yeterli olduğu ifade edildi. Dava sonucundan söz konusu yerdeki mükelleflerin yararlanabileceği kaydedildi.

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