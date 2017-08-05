TKDK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, merkez ve taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı için başvurular başlıyor. Peki, TKDK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak?

TKDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 5-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecek. Adayların mezun oldukları böllüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla 5 hizmet birimini tercih etme hakkı vardır. İsteyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir hizmet birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler. Başvuru işlemini tamamlamak için “Kaydet” butonuna basarak Başvuru Formunun çıktısı alınmalıdır.

Elektronik başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; ön başvuru sonuçlarına göre sıralamaya giren adaylar 11 08.2017 tarihinde Kurumun internet sayfasında duyurulacak.

TKDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

Sıralamaya giren adaylar başvuruda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 14.08.2017 tarihinden, 18.08.2017 tarihi saat 17:00’ye kadar Kurum Merkezine teslim edeceklerdir. 18.08.2017 tarihi saat 17:00’den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecek. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

TKDK merkez ve taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alınmasına yönelik Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı 10 Eylül 2017 Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınava başta Kurum merkezi olmak üzere Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ardahan, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İl Koordinatörlüklerine ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendislikleri, iktisadi ve idari bilimler, veteriner, hukuk fakülteleri ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecekler.

TKDK personel alımı

TKDK başvuru

TKDK