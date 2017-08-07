BES'te faizli sisteme dahil edilen imamlar direkten döndü

Çalışanların brüt ücretlerinden yüzde 3 kesinti ile tasarruf oluşturulmasını amaçlayan otomatik katılımda nisan ayında kamu kurumları sisteme alındı.

Kamu çalışanlarının sistemde kalma oranı ise özel sektöre göre önemli oranda yüksek. Bunun sebebi kamu kurumlarının çalışanlarını otomatik BES konusunda bilgilendirmeleri.

Gazete Haberürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, özel işyerlerinde BES hakkında kulaktan kulağa yayılan dedikoduyu kamu işyerleri bilgilendirme yaparak aşmış gibi görünüyor. Ancak işyerlerinin çalışanlarını otomatik olarak sisteme dahil edilmesi bazen ilginç durumları da ortaya çıkardı.

Tekirdağ Müftülüğü’ne bağlı çalışanların otomatik BES’e dahil edilmesi sırasında biraz ilginç biraz da komik bir durum meydana geldi. Otomatik BES yapılırken işyerleri çalışanların fonlarının hangi fonda değerleneceğine karar veriyor.

MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Başlangıçta yani sisteme yeni kayıtta öncelik de çalışanların parasının değerleneceği fonun katılım fonu mu yoksa normal fon mu (yani faizli mi yoksa faizsiz mi) olacağı.

İşyeri hangi fonu seçerse para başlangıçta orada değerleniyor. Ancak eğer bir seçim yapılmaz ise faizli fonda değerleniyor.

İşte Tekirdağ Müftülüğü de fon seçimi bölümünü boş bırakınca tüm müftülük çalışanları ve imamların fonları faizli fona alındı.

Müftü dahil imamlar ve çalışanların fonlarının faizli enstrümanlarda değerlendirildiği bilgisi ise aradan birkaç ay geçtikten sonra imamlara gelen mesaj ile ortaya çıktı. Bunun üzerine müftülüğü sisteme alan emeklilik şirketine şikâyet yağmaya başlayınca durum anlaşıldı ve müftülük hesapları katılım fonlarına aktarıldı. Böylece imamların faiz almaları da son saniyede önlendi.

Bireysel emeklilik

İMAM

Bireysel emeklilik faiz midir?