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Nakliyecilik yapan Mustafa Gevgeş ise yeni tünelin kendilerine büyük kolaylık sağladığına dikkati çekerek, "12 yıldır nakliyecilik yapıyorum. Bizim için çok büyük kolaylık oldu. Eskiden daha yükümüzü almadan 'dağa nasıl tırmanırız' diye düşünüyorduk. Şimdi öyle bir derdimiz kalmadı. Ilgaz Dağı'nda birçok zorluk yaşıyorduk. Kastamonu'ya, Ilgaz Dağı'nın korkusundan gelemeyenler oluyordu. Şu anda öyle bir şey kalmadı" diye konuştu.