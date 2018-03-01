İş-Yaşam

Türkiye'nin en büyük çift tüp tüneli açıldı

07.08.2017 - 09:26 | Güncelleme: AA

Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı

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    Bakan Arslan, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Cankurtaran Tüneli üzerinden Karadeniz'in İç Anadolu'ya kestirme olarak bağlanacağını söyledi.

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    Önemli bir tüneli hizmete sunduklarını ifade eden Arslan, "5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız" dedi. 

  • 3 Türkiye'nin en büyük çift tüp tüneli açıldı
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    Arslan, yolun 12 kilometre kısalmış olmasının önemine işaret ederek, şunları belirtti:

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    Özellikle kış şartlarında kar yağdığı zaman burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getiriyoruz. İsmi üzerinde Cankurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Para ile ölçülmez bir durumdur ama yaklaşık 100 milyon liralık bu yolun kısalmasına bağlı olarak her sene tasarruf sağlamış olacağız.

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    Akaryakıttan, zamandan, araçların bakım onarımından, karbondioksit emisyonundan kaynaklı tasarruf sağlamış olacağız. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzergah bizim için önemli. Her yıl sağladığı tasarrufu düşünürseniz yaklaşık 5-6 yılda kendini kurtarır hale gelir.

     

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Yorumlar 35
  • Misafir 7 dakika önce
    Geçiş ücreti ne kadar?
  • Misafir 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
    bırakın kavga etmeyi de kimse sormuyor. güvenlik nasıl sağlanıyor diye. terör saldırısı olsa patlama v.s. Allah korusun. kim verecek hesabını??? ._.
  • Misafir 21 Aralık 2017 Perşembe 21:07
    iyi de hız sınırı 90 km olunca izmire kaç saatte gidilecek,? 91 ile gidene ceza kesiyorsunuz ne anladık bu işten?
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