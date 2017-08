600 milyon dolarlık et ithalatını bitirme sözü

Türkiye yılın ilk altı ayında faturası 500 milyon doları geçen et ithalatını 3 yıl içinde bitirmeyi hedefiyor. 20 Temmuz’da görevi devralan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, planlı bir çalışmayla et ithalatının 2.5-3 yıl içinde biteceğini söyledi. Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Polatlı’da çiftçilerle bir araya gelen Fakıbaba, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Hayvancılık sektörünün desteklenmesiyle birlikte kırsaldaki nüfusu korumayı ve artırmayı amaçladıklarını söyleyen Fakıbaba, “Üretmeyen ülkeler bağımsız olamaz, üreten insanların elini öpeceğiz, desteğimiz mutlaka ve mutlaka devam edecektir” dedi.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 14 KG

Türkiye’de kişi başına kırmızı et tüketimi 14 kilogram. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 25-35 kilo arası.

İTHALAT KAPISI 2010’DA AÇILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye yılın ilk altı ayında 548 milyon 419 bin dolarlık canlı hayvan, 7 milyon 704 bin dolarlık da et ve yenilen sakatat ithal etti. 2016 yılının tamamında 603 milyon 822 bin dolarlık canlı hayvan, 42 milyon dolarlık da et ithal edilmişti. 2009 yılında kırmızı et fiyatları yükselmeye başlamış, 2010 yılından itibaren de ithalat kapıları açılmıştı. 2010 yılından 2017 yılının ikinci yarısına kadar geçen 7.5 yılda yapılan canlı hayvan ithalatı 4 milyar 421 milyon doları geçti, Bu dönemde yapılan et ithalatı da 1 milyar doları aştı.

ÜRETİCİYİ TEFECİYE MAHKÛM ETMEYİZ

Fakıbaba, üreticiyi tefeciye mahkûm etmeyeceklerini, yılda 2 kez destek vereceklerini belirtirken, buğday ithal edilmediğini de söyledi.

ALMANYA’DAN CANLI HAYVAN İTHAL ETTİK

Canlı hayvan ithalatı yapılan ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında Almanya’dan 36 milyon dolarlık Fransa’dan 19 milyon dolarlık, Hollanda’dan ise 315 bin dolarlık canlı hayvan ithal ettik. Sığır eti ithalatında ise 7 milyon dolarlık ithalatla Polonya dikkat çekti.

ÜRETİM 1.2 MİLYON, TÜKETİM İSE 1.4 MİLYON TON SEVİYESİNDE

Et ve Süt Kurumu’na (ESK), sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı tahsis edildi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de sığır, koyun ve keçi stoku 55 milyon 409 bin. Türkiye’nin yıllık kırmızı et üretimi 1 milyon 173 bin ton, tüketicinin talebi ise 1 milyon 400 bin ton seviyesinde.

SIĞIR HARİÇ ET İTHALATINDA 4 ÜLKE ÖNE ÇIKIYOR

Sığır etini Polonya’dan alıyoruz - 7.498 (İthalat /$)

Fransa - 6.971 (İthalat /$)

Macaristan - 52.925 (İthalat /$)

Bulgaristan - 123.891 (İthalat /$)

Irak - 142.982 (İthalat /$)

İLK YARIDA 2016 YILI RAKAMI YAKALANDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı