60 trilyon dolarlık krize 321 milyar dolarlık ceza

10 yıl önce ilk işaretlerini veren ve 2008’den itibaren tüm dünyayı saran küresel krizin yaraları sarılmaya devam ediyor. Avrupa ve ABD basınında yer alan haberlere göre küresel piyasalarda 30 ile 60 trilyon dolar arasında bir varlık kaybına neden olduğu tahmin edilen krizin etkileri hem sosyal hem de ekonomik olarak hâlâ tam olarak atlatılmış değil. Özellikle yatırımcıların aldatılması ve yanlış yönlendirilmesi sonucu küresel bir felakete dönüşen krizin sorumlularına yönelik soruşturmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre 2007’den bu yana yaşanan kriz ile ilgili olarak dünya çapında küresel finans kuruluşlarına kesilen cezaların toplam miktarı 321 milyar doları aştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre bu cezalar içerisinde 150 milyar dolarlık bir dilim doğrudan ABD bankalarına veya ABD kurumlarınca yabancı bankalara kesildi. Konuyla ilgili soruşturmalar dünya çapında devam ettiği için hem küresel ceza rakamının hem de ABD’de kesilen cezaların yükselmeye devam edeceği belirtiliyor. Kesilen cezalar bakımından rekor ise 56 milyar dolarla ABD’li finans devi Bank of America’da (BoA) bulunuyor. Banka kriz döneminde iflas noktasına gelen Merrill Lynch ve mortgage şirketi Countrywide’ı da satın aldığı için bu şirketlerin de yükümlülüklerini yüklendi. Bu da şirketin ceza faturasını rekor seviyeye taşıdı.

SADECE ABD’DE 150 MİLYAR DOLAR CEZA KESİLDİ

AVRUPA’YA 19 MİLYAR DOLAR CEZA

ABD’li devlet kuruluşları, ABD’li finans şirketlerinin yanı sıra yabancı şirketlere de ceza yağdırıyor. Sadece bu yıl Avrupalı finans kuruluşlarına toplam 19 milyar dolarlık ceza kesildi. Avrupa’da en ağır ceza 5.5 milyar dolarla İngiliz Royal Bank of Scotland’a kesildi.