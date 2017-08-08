Perakende satış hacmi Haziran'da yüzde 0.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı perakende satış hacmi verisini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.2 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.6 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5.4, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2.9 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0.2, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4.4 arttı, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları ise aynı seviyede kaldı.



YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 1.1 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.5 azaldı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2.1, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9.3 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 5, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 6.5 azaldı.





PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0.6 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.4 azaldı.



CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 12.3 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 19.3 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.8 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.2 arttı.