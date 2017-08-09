Pilotsuz uçaklar 2025 yılında geliyor

2025 yılı itibarıyla pilotsuz ve tamamen teknolojiye emanet uçakların hizmete girebileceğine dair bir çalışma yayımlayan İsviçre merkezli küresel menkul kıymetler şirketi UBS, hem yolcu hem de kargo taşımacılığıyla ilgili ilginç veriler paylaştı.

Çalışmaya göre, eğer pilotsuz hava taşımacılığı başlarsa havayolu endüstrisi kısa vadede 30 milyar dolar civarında tasarruf edebilir.

UBS raporu, en büyük tasarruf kalemlerinden birinin yakıt tüketiminde olacağını iddia ediyor zira şirketler daha iyi optimize edilmiş rotalar belirleyerek yakıt kullanımını azaltabilecek.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, kısa adıyla IATA, temsil ettiği 275 taşıyıcının toplam yakıt masrafını 129 milyar dolar olarak belirtiyor. Bu bedel firmaların operasyon maliyelerinin yüzde 18.8'ine denk.

20 YILDA 630 BİN PİLOT GEREKLİ

UBS raporundaki pilotsuz uçak programının gerçekleşmesi durumunda personel giderleri ve pilotaj hatasına bağlı kazaların teknolojiyle bertaraf edileceği düşüncesiyle sigorta maliyetlerinin de azalması bekleniyor.

Boeing firmasının tahminine göre sektörün 2036 yılında 630 bin yeni pilota ihtiyacı olacak. ABD'de pilot yetiştirme programlarının ortalama maliyeti 125 bin dolar civarında. Kaba bir hesapla, gelecek 20 yılda, sadece ihtiyaç duyulan yeni pilotların eğitim maliyeti 80 milyar dolar olacak.

Uzmanlar, pilotsuz uçakların gelişiyle birlikte firmaların üzerindeki eğitim ve işe alma baskının hafifleyeceğini düşünüyor. Teknolojideki gelişmeyle birlikte sadece ticari taşımacılık değil, iş jetleri ve sivil helikopter endüstrisinin de toplam da 5 milyar dolar tasarrufa gidebileceği UBS raporunda yer alıyor.

YOLCULAR PİLOTSUZ UÇAKLARA MESAFELİ

Havacılık sektörünü yönetenler pilotsuz uçaklara uzun vadede oldukça sıcak yaklaşsa da, araştırmanın tüketicilerin tavrına yönelik bölümü yolcuların aynı fikirde olmadığını gösteriyor.

8 bin kişi üzerinde uygulanan ankete göre, katılımcıların yüzde 54'ü pilotsuz uçaklara "büyük ihtimalle" binmeyeceğini belirtti. Deneyebileceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. En sıcak bakan kesim ise 18-34 yaş arasındaki teknolojiye daha yakın ve eğitimli kesim olarak vurgulandı.

Pilotsuz uçak teknolojisiyle bilet fiyatlarının ucuzlayacağı söylendiğinde dahi katılımcıların yarısı teknoloijiyi kullanmamakta kararlı görünüyor.

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