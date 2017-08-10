THY 3. havalimanına 500 milyon dolara taşınacak

Gelecek yıl hizmete açılması planlan 3. havalimanı, Türk Hava Yolları’nın ( THY) üzerinde yoğun çaba sarf ettiği konuların başında geliyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. havalimanına taşınmak için çalışmalara bir yıl önce başladıklarını, özel danışmanlık aldıklarını ve THY ile ortak hareket eden iştirakleriyle birlikte yeni merkezlerinde yeni değerler üreteceklerine dikkat çekerek, taşınmanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım maliyetiyle gerçekleşeceğine işaret etti.

Başta kargo olmak üzere ikram, uçak hat bakım tesisi ve operasyon birimleri için yatırımlar yapacaklarını belirten Ekşi, bu konuda şu hususlara dikkat çekti:

3. havalimanını bir HUB, THY’nin yeni merkezi olarak pahalı hale getirmemek lazım. Tarifeler ortaya çıkmış değil ama tüm paydaşlar açısından vizyonun böyle olması gerektiğine inanıyorum. Yatırımcılar da aynı görüşte. Başka havayolu kendi HUB’ında hangi kolaylıklara sahipse, THY de aynı imkâna sahip olmalı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANLARINA SAHİP ÜLKELERİ

BU YIL ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEĞİZ

THY’de görevlerini üstlendikten sonra ilk defa bir televizyonda canlı yayına katılan Ekşi, 2017 yılını çift haneli bulan büyüme rakamlarıyla ve hedeflerin üzerine çıkarak yaklaşık 70 milyon yolcu rakamıyla kapatacaklarını belirtti, Turkish Cargo’nun da yüzde 25 büyüme rakamına ulaştığına dikkat çekti.

Ekşi ile yaptığım sohbetten aldığım notlar şöyle:

Bir havayolunun başka bir merkeze geçmesi kolay bir şey değil. Özel şirketlerden danışmanlık almaya başladık. Yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başladık, maliyetli bir taşınma olacak. Ama 3. havalimanının pazar gücü ve geleceğine yönelik beklentilerimiz, bu rakamları rahatlıkla karşılayacaktır.

“İstanbul'un yeni havalimanına birçok merkezimizi taşıyacağız, ancak uçaklarımızın ağır bakımını yapacak tesislerimiz belli bir süre daha Atatürk Havalimanı’nda kalmaya devam edecek. 3. havalimanında ise hat bakım tesisi kuracağız.” THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

Ayrıca ortaklarımızla 3. havalimanına gittiğimizde onların ana işini THY verecek. Bunun kıymetini bilmeleri lazım. İkram şirketimiz Turkish DoCo ile aynı vizyonu paylaşamazsak, dostluğumuz baki, ticaretimiz farklı şekilde devam edebilir. Bu durum THYOpet işbirliği gibi diğer ortaklık yaptığımız şirketler için de geçerli. Üçüncü havalimanında ortaklarımızın da ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz.

YABANCILAR KAPIMIZI ÇALIYOR

3. havalimanında yabancı yatırımcının ilgisine mazhar oluyoruz. Kapımızı çalıyorlar. Kargo, ikram ve diğer alanlarda bizimle işbirliği yapmak isteyen çok sayıda yabancı yatırımcı var.

TAŞINSAK DA SABİHA’DA KALICIYIZ

Esenboğa Havalimanı Anadolujet’in merkezi olmaya devam edecek. Anadolujet’in ilerde ayrı bir şirket olması için görüşmeler yapıyoruz.

Bu konunun henüz bir acil tarafı yok, ama maliyet detayı itibarıyla bu konu gündemimizde. 3. havalimanına taşınsak bile Sabiha Gökçen’de kalıcı olmaya devam edeceğiz. THY, 2016’da 11 iştirak şirketiyle 14.3 milyar dolar ciro gerçekleştirdi.

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