Borum'da bulunan Mandarin Sitesi domuz istilasına uğradı

Muğla’nın turizm cenneti ilçesi Bodrum’un Türkbükü Cennet Koyu’nda, milyon dolarlık villaların olduğu Mandarin Oriental’de yaban domuzu paniği yaşanıyor. Türkiye’nin tanınmış işadamı va sanatçılarının yanı sıra yabancı işadamlarının evlerinin de bulunduğu bölgedeki korku veren domuz istilasına rağmen site yönetiminin duyarsızlığı ise dikkat çekiyor. Domuzların, işadamı Kaya Sabancı’nın villasına da girdiği ve zarara neden olduğu öğrenildi.

Gazete Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre bahçedeki derin ve yoğun izlerden, villaya giren domuzların sürü halinde dolaştığı anlaşıldı. Mandarin Oriental Bodrum’un otel tarafına da geçen yaban domuzlarının, müşteriler arasında panik ve korkuya neden olduğu kaydedildi. Uzun yıllar Amerika’da yaşayan işadamı Kaya Sabancı’nın, olaydan sonra lüks villaların yönetiminden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

‘YAŞANANLAR İLK DEĞİL’

Domuzların zarar verdiği bir villanın sahibi olan Kaya Sabancı, domuzların önceki gece sabaha karşı villanın bahçesine girdiklerini belirterek, “Bu ilk değil. 4’üncü kez aynı olay yaşandı. Sadece benim villama değil, başka villalara da zarar vermişler. Ayrıca plaja da inmişler. Oradan da otel tarafına geçmişler. İlk olay olduğunda site yönetimine söyledim. Önlem alacaklarını ifade ettiler. Mandarin gibi bir yere yakışmayacak şeyler bunlar. Hiç önlem almadılar” diye konuştu.

Bölgede birçok işadamı ve sanatçının villası bulunuyor

‘GECE DIŞARI ÇIKILAMIYOR’

Domuzların Cennet Koyu tarafından geldiklerini kaydeden Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gece geç saatlerde ortaya çıkıyor ve villaların yakınında geziniyorlar. Gece yarısından sonra insanlar çevrede yürüyüş yaparken de domuzlarla karşılaşıyorlar. İnsanlar sitede gece yürüyüşü yapmaya korkuyor, dışarıya çıkamıyorlar.”

Ormanla denizin buluştuğu noktada özel plajı ve yat limanı da olan Mandarin Oriental Bodrum, dünya jet sosyetesinin uğrak yerlerinden. Bölgedeki master planına uyularak hayata geçirilen projede villalar 2 katlı ve denize 100 metre mesafede yer alıyor.