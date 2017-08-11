Seramik sektörü bayramın uzatılmasını istemiyor

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz imzası ile yapılan açıklamada, Türkiye'nin üretime ve ihracata ihtiyacı olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:



"Ülkemizin geleceği ve gelişimi adına sanayimizin üretim ve ihracat için geçirdiği bir saniye bile çok kıymetlidir. Dünya ülkeleri ile yaşadığımız acımasız rekabet ortamında bir adım önde olmak adına daha çok çalışmaya, daha çok ihraç etmeye ihtiyacımız var. Türkiye, beklentileri aşan yüzde 5’lik ekonomik büyüme oranı ile G20 ülkeleri içinde Endonezya ile birlikte en hızlı büyüyen üçüncü ülke olmuştur. AB ortalamasının yüzde 1,7 olduğu bir ortamda Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içerisinden ayrışarak ekonomik büyüme bakımından oldukça önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu başarının arkasındaki hayati etken Türkiye'nin çalışkanlığı ve üreticiliğidir. Coğrafi konumu bakımından tehditlere maruz kalan ülkemizin, durmaksızın çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı vardır. Bu etkenler düşünüldüğünde çalışkan ve azimli Türk insanı için, tatilin olması gerektiği sure içinde yaşanması ve uzatılmaması daha doğru olacaktır"

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz

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