Böcek ilaçlı yumurta skandalı Türkiye'yi nasıl etkiler? Fipronil nedir?

Almanya, Belçika, Hollanda ve Danimarka'daki tavuk çiftliklerinde yasak olmasına rağmen kullanılan 'fipronil' adlı böcek ilacının neden olduğu kriz günden güne büyüyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız sektör temsilcilerine göre ise, böcek ilaçlı yumurta krizinden dolayı çiftlikleri kapanan bazı Avrupa ülkelerinin yumurta üretimi gerileyebilir ve bu durumda da Türkiye için büyük bir ihracat kapısı açılabilir.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR ) Başkanı Hasan Konya, Türkiye'nin bazı mevzuatlar gereği Avrupa Birliği ülkelerine henüz doğrudan ihracatı olmadığını fakat yaşanılan bu krizin Türkiye için önemli bir fırsat olacağını belirterek, "Bizim Avrupa Birliği ülkelerine yumurta satışımız yok ama bu fipronil adı verilen böcek ilacından dolayı çiftlikleri kapanan, zor zamanlar geçiren Avrupa ülkelerinin diğer ülkelere yapmış olduğu ihracatı azalırsa, bu ihtiyacın giderilmesi durumunda yumurtaları Türkiye'den talep edebilirler. Bu da bizim için çok iyi bir gelişme olur." dedi.

"YUMURTA FİYATLARI YÜKSELEBİLİR"

Yumurta ihracatının Avrupa ülkelerine artması durumunda, Türkiye'deki yumurta fiyatlarının da bir miktar yükselebileceğini ifade eden Konya, "Yumurta fiyatlarımız şu an düşük, zaten yükselmesi de gerekiyor. Biz de böyle bir durumda 'İhracatımız arttı' algısıyla fiyatlarda yükselişe gidebiliriz ama bu durum zamanla tekrar normale dönecektir." dedi.

"KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Bu böcek ilacının Türkiye'de bulunan firmalarda ve çiftliklerde kullanılmadığını, herkesin rahat rahat tavuk ve yumurta tüketebileceğini vurgulayan Konya, "Halkımız korkmasın, korkulacak hiçbir şey yok. Herkes büyük bir rahatlıkla Türk yumurtalarını tüketebilir. Asıl korkulması gereken köy tavuğu adı altında gelişen sahte sektörlerdir. Ne nasıl bir yem kullandıkları, ne de nasıl bir üretim bandı olduğu biliniyor.

Salma tavuk, köy tavuğu yumurtası diye bakkallarda, bazı marketlerde satılıyor. Bakanlığın bunlara el atması gerek, nasıl bizden yem örneği vs. alınıp, denetim yapılıyorsa bu firmalara da denetim yapılmalı. Biz yumurta üreticileri olarak tüm üretimin kayıt altına alınmasını ve takip edilmesini istiyoruz." dedi.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı Faruk Kula ise, Türkiye'nin yumurta üretiminde ilk 10'da olduğunu belirterek, Türkiye yumurta ihracatında çok önemli bir yere sahip. Özellikle Irak, Ortadoğu bizim en önemli pazarlarımız. Avrupa ülkelerine doğrudan bir ihracatımız yok ama yaşanılan bu böcekli ilaç skandalı, bizim Irak ve Ortadoğu'ya yaptığımız ihracatımızın artmasına sebep olur. Şu anda bir rakam veremiyorum ama ihracatımız da kesin artış olacağını söyleyebilirim." dedi.

Türkiye'deki yumurta üretiminin oldukça fazla olduğunu ve fiyatların çok düşük olduğunu kaydeden Kula, "Fiyatlar kesinlikle yükselmek zorunda. Vatandaşın yiyebileceği en ucuz ve en yüksek protein kaynağı yumurta ve beyaz et, ama bu fiyatlar düşük olmaya devam ederse, biz daha fazla zorlanırız. Fipronil krizinin Türkiye'deki yumurta ihracatını olumlu etkilemesinden dolayı yumurta fiyatlarının yükselmesi bekleniyor evet, ama bu olmasa bile her şekilde, mutlaka bir fiyat artışı olmalıdır." dedi.

TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ YUMURTA KRİZİNİ İZLEMEYE ALDI

Öte yandan Türkiye, Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortaya çıkan 'fipronil krizini' yakından takip ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, krizle ilgili izleme çalışması başlattı.

Çalışma çerçevesinde, Bakanlığa bağlı laboratuvarlara Türkiye'deki yumurtalarda da söz konusu maddenin var olup olmadığının tespit edilmesi için analiz yapılması talimatı verildi. Söz konusu talimat çerçevesinde yumurta üretiminin yoğun olduğu yerlerden numuneler alınarak gerekli analizler gerçekleştirilecek.

PEKİ FİPRONİL NEDİR?

Fipronil, özellikle kedi ve köpeklerde bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olsa da Avrupa Birliğinde (AB) insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi hayvanlarda kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

AB kuralları uyarınca 0,005 miligramın üzerinde fipronil tespit edilen yumurtaların piyasalardan çekilmesi gerekiyor. AB, 0,72 miligramın üzerindeki fipronilin ise insan sağlığına "ciddi" zararı olabileceğini belirtiyor.

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