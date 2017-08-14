Kuzey Irak'ta Türk işadamını kaçırıp alıkoydular, konsolosluk kurtardı

Kuzey Irak'ta şimdiye kadar 285 milyon dolarlık alt yapı ve üst yapı işi üstlenen Ekinciler İnşaat, halen 5 ayrı projenin daha yüklenicisi konumunda. Ancak Ekinciler İnşaat Genel Müdürü Cuma Ekinci'nin geçtiğimiz günlerde silahlı kişilerce kaçırılıp iki gün boyunca alıkonulduğu ortaya çıktı.

Yaşadıklarını haberturk.com'a anlatan Ekinci, son dönemde Kuzey Irak genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle inşaat firmalarının paralarını tahsil etmekte büyük zorluk yaşadığını söyledi. Kendilerinin de aynı zorluk içerisinde bulunduğunu ve bir çok projenin durma noktasına geldiğini anlatan Ekinci, "Süleymaniye-Halepçe arasındaki otoyol Kuzey Irak için çok önemli. Bu nedenle Kuzey Irak yönetimi bize projeye özel ödeme yapacaklarını ve inşaata bir an önce başlamamızı söyledi. Biz de 1 Temmuz itibariyle projeye başladık" dedi.

"ÖNCE 100 BİN DOLAR SONRA MAKİNE PARKINI İSTEDİLER"

Ekinci, sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Ancak paranın kokusunu alınca bazı silahlı tipler ortaya çıktı. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olduğunu söyleyen bir kişi bizi görüşmeye davet etti. Görüşmeye gider gitmez silahla tehdit ederek beni bir bodrum katına kapattılar. İki gün boyunca iki ayrı yerde 45 derece sıcaklıkta alıkoydular. Önce bizim makine parkımızı koruduklarını iddia edip 100 bin dolar istediler. Sonrasında da oradaki 12 milyon dolarlık makine parkımızı üzerlerine geçirmemi istediler. Ben kabul etmedikçe tehdit ettiler."

Kendisini alıkoydukları sırada şoförünün dışarıda olduğunu ve hemen abisi Mehmet Ekinci'ye haber verdiğini anlatan Cuma Ekinci, "Onlar da hızla bizim başkonsolosluk ile temasa geçmişler. Başkonsolosluk benim serbest bırakılmam için çok uğraştı. Kuzey Irak'ta gerekli yerlere başvurmuşlar ve bu sayede alıkonulduğumun ertesi günü akşam saat 21.00 sıralarında beni kefalet sözü ile Halepçe'deki şantiyemize bıraktılar. Oradan da gizlice Erbil'e geçtim. Ancak Erbil'de de can güvenliğim olmadığı için yaklaşık 1 hafta boyunca bir evde bekledim, dışarı çıkamadım. Ardından karayolu ile Türkiye'ye ulaşmayı başardım." dedi.

"GERİ DÖNEMİYORUM"

Şu anda İstanbul'da olduğunu ve geri dönemediğini anlatan Ekinci, "12 milyon dolarlık makine parkımız orada duruyor. O makineler ülkemizin milli serveti. Başına ne geldiğini, ne geleceğini bilmiyorum. Hiçbir şey yapamadan bekliyoruz. Can güvenliği endişesi taşıdığım için de gidemiyorum. Yetkililerin bir an önce bu sorunumuza çare bulmasını istiyorum" diye konuştu.

İNAM: MAFYAVARİ YÖNTEMLERİ KABUL EDEMEYİZ

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam da, Cuma Ekinci'nin yaşadıklarını doğrulayarak konuyu duydukları andan itibaren muhatapları ile temasa geçtiklerini ve Ekinci'yi bulunduğu durumdan kurtardıklarını anlattı.

Kuzey Irak genelinde DEAŞ'la mücadele maliyetleri ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi nedenlerle bir ekonomik kriz yaşandığını belirten İnam, çok fazla olmasa da yerel bazda bu tip güvenlik sıkıntılarının ortaya çıkabildiğini kaydetti. Kimi zaman bölgede iş yapan işadamlarının haksız muamelelere maruz kalabildiğini söyleyen İnam, "Bu durum bize ulaştığında hemen ilgilendik. Muhataplarımıza durumun ciddiyetini ilettik. Sonuçta ekonomik olarak sıkıntılar yaşanabilir ama biz işadamlarımızın mafyavari yöntemlere muhatap olmasını kabul edemeyiz. Bu yüzden elimizden geleni yaptık kurtulmasını sağladık." dedi.

İnam, Ekinci'nin can güvenliği nedeniyle bölgeye gelmeye çekindiğini, ancak bu konuda da ilgili bakanla temas halinde olduklarını ve yakında problemin çözüme kavuşacağını umduğunu belirtti.

"ÜST YÖNETİMLE TEMASTAYIZ, YAKINDA BU PROBLEMLERİN BİTECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kuzey Irak'ta iş yapan Türk firmalarına her türlü sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten İnam, şöyle devam etti:

"Yaşanan sıkıntıları buradaki dostlara da anlatıyoruz. Bölgede binbir fedakarlıkla iş yapan firmalara sahip çıkılmalı. Yanlış hareketler en başta kendilerine zarar verir. Türk firmaları her türlü riske karşın burada faaliyet göstermeye devam ediyor. Üst düzey yönetimde, en tepe isimlerin yatırımcılara yaklaşımında bir sıkıntı yok ama lokal ölçekte, gücü olan kişiler böyle art niyetli yaklaşımlar sergileyebiliyor.

Kuzey Irak'ta kayıtlı olan 1300'den fazla Türk firması var. Bunların çoğu da inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Firmalar bir sıkıntı olduğunda bize ulaşıyorlar, bazen de kendi imkanları ile çözmeye çalışıyorlar. Ancak sorunları bize her intikal ettirdiklerinde biz de muhataplara iletiyor ve takip ediyoruz. Vatandaşın can güvenliğin tehdit altına girmemesi ve illegal durumla karşılaşmaması en büyük önceliğimiz."

Yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak üst yönetimle temasta olduklarını ve onların da sorunu çözmeye açık olduklarını vurgulayan İnam, yakın zamanda bu tip sıkıntıların ortadan kalkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Ekinciler İnşaat

Cuma Ekinci

Kuzey Irak

Erbil Başkonsolosluğu

Mehmet Akif İnam