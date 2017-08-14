fındık üreticileri
İŞ-YAŞAM

Fındık üreticilerinden sosyal medyada '15 lira' kampanyası

Ordu'da fındık üreticileri serbest piyasada henüz açıklanmayan fındık fiyatının 15 lira olması için sosyal medyada bir kampanya başlattı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:44:58 Güncelleme: 15:51:00 İHA

Dünya fındık üretiminin yüzde 75, ihracatının yüzde 700''ini elinde bulunduran Türkiye'de 2017-18 fındık sezonu 1 Ağustos tarihi itibariyle başladı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sezonun başlamasına rağmen serbest piyasada taban fiyat açıklanmaması üzerine üreticiler sosyal medyada 'Fındık 15 Lira olsun' kampanyası başlattı. Sosyal medyada açılan Ordum sayfası ilk 15 saatte 3 bini aşkın beğenme ve 556 paylaşım aldı.

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