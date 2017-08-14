Fındık üreticilerinden sosyal medyada '15 lira' kampanyası

Dünya fındık üretiminin yüzde 75, ihracatının yüzde 700''ini elinde bulunduran Türkiye'de 2017-18 fındık sezonu 1 Ağustos tarihi itibariyle başladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sezonun başlamasına rağmen serbest piyasada taban fiyat açıklanmaması üzerine üreticiler sosyal medyada 'Fındık 15 Lira olsun' kampanyası başlattı. Sosyal medyada açılan Ordum sayfası ilk 15 saatte 3 bini aşkın beğenme ve 556 paylaşım aldı.
- fındık üreticileri
- fındık üreticileri sosyal medya
- fındık üreticileri kampanya
- fındık üreticileri 15 lira kampanyası
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