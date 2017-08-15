Metro Holding genel müdürlüğü 3.5 ay sürdü

Şirketten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk (23) getirildi.

28 NİSAN'DA GELMİŞTİ

Dün itibariyle görevinden istifa eden Çiğdem Öztürk Göbülük, 28 Nisan 2017'de Metro Holding Genel Müdürü Ahmet Afkan'ın istifası üzerine göreve getirilmişti.

1990 yılında İstanbul‘da doğan Çiğdem Öztürk Göbülük, 2014 yılında İngiltere’de City University London Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında ise aynı üniversitenin Cass Business School Management Bölümü’nde Master of Science Programını tamamladı. 2015 yılından itibaren Metro grup şirketlerinde çalışmaya başladı.

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Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK

Mero Holding Genel Müdür

Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK kimdir