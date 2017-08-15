Metro Holding
İŞ-YAŞAM

Metro Holding genel müdürlüğü 3.5 ay sürdü

Metro Holding'de 3.5 ay genel müdürlük koltuğuna oturan Galip Öztürk'ün kızı Çiğdem Öztürk Göbülük, dün itibariyle görevinden istifa ettiğini duyurdu

15 Ağustos 2017 Salı, 10:13:02 Güncelleme: 10:38:57

Şirketten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk (23) getirildi.

28 NİSAN'DA GELMİŞTİ

Dün itibariyle görevinden istifa eden Çiğdem Öztürk Göbülük, 28 Nisan 2017'de Metro Holding Genel Müdürü Ahmet Afkan'ın istifası üzerine göreve getirilmişti.

1990 yılında İstanbul‘da doğan Çiğdem Öztürk Göbülük, 2014 yılında İngiltere’de City University London Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında ise aynı üniversitenin Cass Business School Management Bölümü’nde Master of Science Programını tamamladı. 2015 yılından itibaren Metro grup şirketlerinde çalışmaya başladı.

  • METRO HOLDİNG
  • Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK
  • Mero Holding Genel Müdür
  • Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK kimdir
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YORUMLAR 8
  • Misafir 47 dakika önce
    Metro kadar kötü bir otobüs firması yok. Haliyle gelen genel müdürü 3 aya istifa ediyor tabi...
  • Misafir 48 dakika önce
    Babam sağolsun .....
  • Misafir 50 dakika önce
    27 yaşında genel müdür ataması???? enteresan
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