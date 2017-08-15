İhracatçılara iki dönemden fazla başkanlık yolu kapandı

İki dönemden fazla başkanlık yapılamayacağı kuralı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin başkanlarını kapsıyor. Söz konusu kural TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başvurusu üzerine alınmıştı.

İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Ancak 2014 yılında önce Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçılar Birliği Başkanı tarafından açılan davada, ilgili 5910 Sayılı Kanun’un 6'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "Bir kişi aynı birlikte, en fazla iki dönem başkanlık yapabilir ve bir daha aynı göreve yeniden seçilemez" ifadesi iptal talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.

Başvuru kararında söz konusu yasaklamanın, demokratik hakların kullanılmasını engelleyici nitelikte olduğu ve seçme ve seçilme hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlandırdığı iddia edilmişti.

KARARIN GEREKÇELERİ

Anayasa Mahkemesi ise, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında, meslek kuruluşları veya üst kuruluşlarında yöneticilik görevlerine süre sınırlaması getiren kuralların, uzun süre aynı görevde kalmanın meydana getireceği sakıncaların önlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve yönetime dinamizm getirilmesi gibi amaçlarla ihdas edildiğini ve bu yönüyle söz konusu kuralın kamu yararına aykırı olmadığını belirtti.

Kararda, "Kaldı ki çağdaş demokrasilerde aynı gerekçelerle seçimle işbaşına gelinen kimi kamusal görevler bakımında itiraz konusu kurala benzer şekilde dönem sınırlandırılmasına gidildiği görülmektedir" denildi.

BAŞKAN OLAMAZ AMA YÖNETİMDE KALABİLİR

Ayrıca kararda sadece aynı ihracatçı birliğinde iki dönemden fazla başkanlık yapılmasının yasaklandığı, bu sürenin sonunda kişinin aynı birlikte yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasında bir engel bulunmadığı vurgulanarak, "Sınırlamanın getirilş amacı da dikkate alındığında, aynı birlik başkanlığı için getirilen iki dönemlik sınırlamanın ölçüsüz olduğu söylenemez" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararının tam metni

39 BAŞKAN DEĞİŞECEK

Anayasa Mahkemesi oyçokluğu ile verdiği kararla iki dönem kuralının Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti ve itirazı reddetti.

Buna göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin başkanları iki dönemden fazla başkanlık yapamayacak. Türkiye'deki 72 birlik başkanının 39 tanesi ikinci dönem başkanlığını yaptığı için ilk seçimlerde bu isimler bir kez daha başkan adayı olamayacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

ihracatçı birlikleri