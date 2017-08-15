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Milyarder girişimcinin özel hayatı da işi kadar ilginç seyrediyor. 2008'de Talulah Riley ile çıkmaya başladıktan sonra 2010 yılında evlenmiş ancak 2012'de boşanmışlardı. 2013 temmuz ayında yeniden evlendiler. 2014 Aralık'ta Musk boşanma davası açacağını duyurmuş ama sonra vazgeçmişti fakat 2016 mart ayında bu kez riley boşanma davası açtı ve bir kez daha ayrıldılar.