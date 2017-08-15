İŞ-YAŞAM

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın az bilinen hayat hikayesi

15 Ağustos 2017 Salı, 11:54:05 HABERTURK.COM

17 milyar dolar servet sahibi olan Elon Musk sıra dışı fikirleri ve sıfırdan yarattığı Tesla, SpaceX gibi markalarıyla teknoloji dahisi olarak biliniyor fakat 46 yaşındaki milyarderin bu noktaya gelmesi çok da kolay olmadı

  • 1 Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın az bilinen hayat hikayesi
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    Tesla, SpaceX, PayPal gibi dünyaca ünlü markaları yaratan Elon Musk hayat hikayesiyle de oldukça ilginç bir karakter.

  • 2 Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın az bilinen hayat hikayesi
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    İşte şu an 17 milyar dolar serveti olan Elon Musk'ın bilinmeyen yönleri ve kariyerine yön veren önemli kararları.

  • 3 Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın az bilinen hayat hikayesi
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    Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu.

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    Babası Erol Musk, bir elektronik mühendisi ve oğlu için şöyle demişti: "Her zaman içe dönük bir beyindi. Herkes partilerde içip, eğlenir ve muhabbet ederken Elon'u gittiği yerin kütüphanesindeki kitaplara incelerken bulurdunuz."

  • 5 Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın az bilinen hayat hikayesi
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    Annesi Maye Musk ise profesyonel diyetisyen olmasının yanı sıra yiyecek markalarının reklam yüzü ve Time dergisine kapak olmasıyla bilinen bir karakter.

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