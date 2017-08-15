İŞ-YAŞAM
Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın az bilinen hayat hikayesi
15 Ağustos 2017 Salı, 11:54:05 | Güncelleme: 15:44:51
HABERTURK.COM
17 milyar dolar servet sahibi olan Elon Musk sıra dışı fikirleri ve sıfırdan yarattığı Tesla, SpaceX gibi markalarıyla teknoloji dahisi olarak biliniyor fakat 46 yaşındaki milyarderin bu noktaya gelmesi çok da kolay olmadı
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Tesla, SpaceX, PayPal gibi dünyaca ünlü markaları yaratan Elon Musk hayat hikayesiyle de oldukça ilginç bir karakter.
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İşte şu an 17 milyar dolar serveti olan Elon Musk'ın bilinmeyen yönleri ve kariyerine yön veren önemli kararları.
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Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu.
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Babası Erol Musk, bir elektronik mühendisi ve oğlu için şöyle demişti: "Her zaman içe dönük bir beyindi. Herkes partilerde içip, eğlenir ve muhabbet ederken Elon'u gittiği yerin kütüphanesindeki kitaplara incelerken bulurdunuz."
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Annesi Maye Musk ise profesyonel diyetisyen olmasının yanı sıra yiyecek markalarının reklam yüzü ve Time dergisine kapak olmasıyla bilinen bir karakter.
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Musk çifti 1979 yılında boşanırken Elon ve kardeşi Kimbal babalarıyla kalmaya karar verince hayatları da değişiyor.
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Elon Musk, 12 yaşındayken yazdığı Blastar isimli basit bir bilgisayar oyununu 500 dolar karşılığında satarak ilk parasını kazandı. Musk'a göre bu oyun şu an popüler olan Flappy Bird'den daha iyiydi.
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Kitabında anlatıldığına göre Elon Musk'ın öğrenciliği pek de kolay geçmemiş. Hatta bir keresinde birkaç öğrenci tarafından bayılana dek dövülmüş ve merdivenlerden aşağıya atılmış.
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Elon Musk, liseden mezun olduktan sonra annesi, ağabeyi ve kızkardeşi Tosca ile birlikte Kanada'ya taşınmış. Ontario'da bulunan Queen's University'de iki sene okumuş.
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Fakat daha sonra Pensilvanya Üniversitesi'ne geçerek fizik ve ekonomi dallarıındaki çifte eğitimini tamamlamış.
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Musk, ilk girişimcilik deneyimi olarak üniversite günlerinde arkadaşı Adeo Ressi ile 10 odalı bir ev kiralayıp merdivenaltı bir gece kulübüne dönüştürmesini anlatıyor.
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Doktorası için Stanford Üniversitesi'nden kabul alan Musk'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri ise dot-com furyasında şansını denemek için okulu dondurması fakat bir daha üniversiteye dönmediği belirtiliyor.
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Babasından 28 bin dolar borç alan Elon Musk ve ağabeyi Kimbal, Zip2 isminde NY Times ve Chicago Tribune gibi gazetlere seyahat rehberliği sunan bir web girişimi kurarak işe başlıyor.
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Bir dönem ofiste yatıp kalkan, hatta yaşamaya başlayan Musk özverisinin karşılığını şirketini 341 milyon dolar değerindeki nakit ve hisse üzerinden, dönemin bilgisayar devlerinden Compaq'e satarak fazlasıyla almış ve 22 milyon dolar servete kavuşmuş.
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Musk'ın sonraki girişimi ise 1999 yılımnda kurduğu online bankacılık şirketi X.com. 1 sene sonra Peter Thiel'in sahibi olduğu Confinity ile birleşen X.Com şu an 70 milyar dolar değeri olan online ödeme platformu PayPal'i oluşturdu.
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PayPal CEO'su olan Elon Musk'ın buradaki görevi şirket sunucuları Unix tabanından Microsoft Windows'a taşıma kavgası nedeniyle fazla sürmedi.
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2000 yılının sonundan eşiyle uzun zaman sonra ilk kez bir tatile çıkan Musk, Avustralya semalarındayken şirketten kovuldu. Yeni CEO olarak Peter Thiel atandı.
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Musk için işler yine de fena gitmedi. 2002 yılında 1.5 milyar dolara eBay'in satın aldığı PayPal'den payına en büyük hissedar olarak 165 milyon dolar düştü.
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Elon Musk için uzay macerası da bu dönemde başladı. Mars'ta yaşam ihtimali üzerine bir girişim kurmak isteyen Musk, kullanılmayan ve parçalanmış Sovyet roketlerini satın almak istedi ama 8 milyon dolar istenince kendisi daha ucuza yapmaya karar verdi.
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2002 yılında böylelikle SpaceX kuruldu. Şirketin amacı uzaya uçmak ve mevcut maliyetlerin onda biri fiyatına, daha ucuza bu hayali gerçekleştirmekti.
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Uzay havacılığı girişimi SapceX'in ilk roketleri de Star Wars'tan esinlenilerek Falcon 1 ve Falcon 9 ismini aldı.
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SpaceX'in uzaya asla araç gönderemeyeceğini iddia edenlere inat, daha da hırs yapan Musk, bir şarkının isminden yola çıkarak Dragon kapsülünü geliştirdi.
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5 milyar dolar yıllık geliri olduğu sanılan Space X, ilk başlarda 61 milyon dolar roketlerin havalanma maliyetini yeniden kullanılabilir teknolojisiyle 6-7 milyon dolara indirmeyi başardı. Mars'a ulaşımı için düzenli uçuş yapabilir kolonyal aracı üretene kadar halka arz etmeyeceğini söylediği SpaceX'in piyasa değerinin 75 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
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Elon Musk, gözünü uzaya dikse de Dünya topraklarındaki işlerini de unutmuyor. 2004 yılında Martin Eberhard ile birlikte 70 milyon dolar yatırımla kurduğu elektrikli araç üreticisi Tesla Motor ile otomotiv dünyasını sarsıyor.
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Tesla, kurulduktan 2 yıl sonra tamamen elektrikli olan ilk arabası Roadster'i üretmeyi başardı.
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Ancak Tesla'nın da çok zor günlerden geçerek şimdiki değerine ulaştığını belirtmek gerek zira 2007 yılında zarar eden şirket 2008'de iflasın eşiğinden döndü.
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Zararlar yüzünden bir yönetim kurulu darbesiyle Eberhard'ı koltuğundan kazıyan Musk, ertesi yıl Tesla'yı iflastan kurtarmak için 40 milyon dolar kaynak sağladı ve aynı yıl CEO olarak çalışmaya başladı.
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Elon Musk hayatımın en kötü yılı dediği ve küresel krize denk gelen 2008'de, az daha beş parasız kalıyordu. SpaceX bir türlü roket fırlatamazken Tesla da zarar etmeye devam etti. Musk, bu dönemde kredi çekerek günlü yaşamını sürdürdüğünü söylüyor.
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Elon Musk bu dönemde bir kez ikiz, bir kez de üçüz doğum yapan ve 6 oğlunun annesi olan Kanadalı yazar Justine Wilson ile boşanmıştı.
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Multimilyarder girişimci için işleri 2008 Noelinde düzeldi. SpaceX ve NASA 1.5 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı ve Tesla da daha fazla dış yatırımcı bulunca Elon Musk'ın asıl yükselişi başladı.
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2010 yılında halka arz edilen Tesla, 226 milyon dolar topladı ve Musk da 15 milyon dolarlık hisse satışıyla maddi durumunu toparlamayı başardı.
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Tesla, artık 50 milyar dolar piyasaya değerinin üzerinde GM, Ford, BMW gibi devleri bile zaman zaman geride bırakmış bir otomobil devi olarak görülüyor. 2016 yılı geliri de 25 bin civarında araç üretmesine rağmen 7 milyar dolar oldu.
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450 bin ön sipariş alan ve 35 bin dolara satılan Tesla Model 3 ile birlikte şirketin çok daha yukarılara oynaması uzmanlara göre işten bile değil.
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SpaceX de aradan geçen sürede 24 kez başarıyla roket fırlatmayı bildi. Hatta yeniden kullanılabilir Falcon 9 ile uzay havacılığında önemli bir yenilik yaptı.
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Elon Musk'ın an itibarıyla kişisel serveti de 17 milyar dolar civarında ama milyarder girişimci radikal fikirlerini buna rağmen törpülemiş değil.
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Elektrikli arabalardan sonra güneş enerjisiyle çalışan araçlar, şehirler ve ilginç trafik çözümlerinin yanı sıra Hyperloop ismini verdiği Los Angeles - San Francisco arası çalışacak bu kapsül tipi tasarımı geliştirdi.
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Yapay zekaların gelişiminden fazlasıyla korkan ve insanlığa tehdit oluşturacağını düşünen Elon Musk, OpenAI ismiyle kâr gütmeyen bir girişim de kurdu. Böylelikle yapay zekaların insanları yok etmesini önlemeyi amaçlıyor.
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Öyle ki, Tesla'nın otopilot özellikli sürücüsüz araç teknolojisinde de bu nedenle ihtiyatlı ilerlediği söyleniyor.
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Elon Musk'ın yapay zekalar ve insan arasında öngördüğü savaşta, insanların beynine bilgisayar implantı yerleştirmeyi hedefleyen Nuralink isimli bir kuruluşu daha var.
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Milyarder girişimcinin özel hayatı da işi kadar ilginç seyrediyor. 2008'de Talulah Riley ile çıkmaya başladıktan sonra 2010 yılında evlenmiş ancak 2012'de boşanmışlardı. 2013 temmuz ayında yeniden evlendiler. 2014 Aralık'ta Musk boşanma davası açacağını duyurmuş ama sonra vazgeçmişti fakat 2016 mart ayında bu kez riley boşanma davası açtı ve bir kez daha ayrıldılar.